Es ist gut möglich, dass dieser 19. November 2026 eine historische Bedeutung bekommen wird. Das läge dann aber nicht allein an dem ersten Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin. In Erinnerung dürfte dieser Tag auch deshalb bleiben, weil Europa parallel zu dem Gespräch der drei Supermächte gezielt ein Signal gesendet hat: Wir sind viele, und wir werden eure Gegenmacht.

So schlecht Friedrich Merz als Bundeskanzler seine schwarz-rote Koalition führt, so gut agiert er als Außenkanzler. Er hat die internationale Koalition der Willigen bewusst an diesem Donnerstag in Berlin zusammengetrommelt. 40 Delegationen und 25 Staats- und Regierungschefs, darunter der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, sind gekommen. Wichtig zu wissen: Auch Japan, Australien, Kanada und Neuseeland sind dabei. Zudem reisten die US-Unterhändler für Ukraine-Friedensgespräche, Steve Witkoff und Jared Kushner, an. Sie könnten ausgeschlafener sein als Trump, der während der Rede von Xi in Shenzhen eingeschlafen zu sein schien.

Totalausfall Trump

Trump hatte einst geprahlt, er werde Russlands Krieg gegen die Ukraine binnen 24 Stunden beenden. Damals mag man noch die Hoffnung gehabt haben, dass er tatsächlich Einfluss auf Putin hätte. Heute ahnt man, dass Trump wohl eher dachte, er könne Selenskyj – im übertragenen Sinne – die Pistole auf die Brust setzen. Im Bemühen um einen gerechten Frieden für dessen Land ist Trump jedenfalls ein Totalausfall.

Nicht nur, dass er Putin durch das gemeinsame Gespräch mit Xi die Augenhöhe verschafft hat, die der Kriegsführer zur Stärkung seiner Position missbrauchen kann. Nein, Trump nennt ihn auch noch seinen „Freund“, mit dem er seit Jahren ein „großartiges Verhältnis“ pflege. Mit einem Mann also, der Tag und Nacht tödliche Bomben auf seinen Nachbarstaat werfen lässt, und den das hunderttausendfache Sterben eigener Soldaten nicht weiter zu kümmern scheint. So jemandem gibt man am besten nicht einmal die Hand, es könnte Blut daran kleben.

Was also hat das Treffen der drei Atommächte gebracht? Sie haben einen Dialog vereinbart, um nukleare Risiken zu verringern und die Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern. Ist doch super, könnte man meinen. Aber nur, wer es glaubt, wird selig. China baut sein Atomwaffenarsenal aus, Russland und die USA modernisieren ihre Arsenale und agieren ohne vertragliche Obergrenzen. Dann haben die drei Staatschefs noch den Internationalen Strafgerichtshof geschmäht, dem sie im Gegensatz zu 125 anderen Ländern nicht angehören, der aber einen Haftbefehl gegen Putin erlassen hat.

Inhalt der Gespräche zwischen Putin, Trump und Xi ist nicht bekannt

Was nicht bekannt ist: Haben die drei Männer beraten, wie sie die Welt in ihre Einflusssphären aufteilen könnten – so wie es die USA, die Sowjetunion und Großbritannien 1945 in Jalta auf der Krim taten? Das würde erst nach und nach bekannt werden. Putin fragte immerhin listig: „Was war schlecht an Jalta?“ Und Trump deutete allen Ernstes die Bereitschaft an, mit Putin über Europas Sicherheitsarchitektur zu sprechen. Was auch nicht klar ist: Haben Trump und Putin über Gebietsabtretungen Kiews an Moskau gesprochen, um den Krieg zu beenden?

Selbst wenn. Anders als 1945 gibt es heute diese Koalition der Willigen. Das Treffen von Trump, Putin und Xi wird die Welt nicht besser machen – es macht aber die Mittelmächte der Welt stärker, denn sie rücken zusammen. Das könnte die historische Dimension an diesem 19. November 2026 sein. Auch Putin hat jetzt vielleicht begriffen: Ohne die Ukrainer und die Europäer wird es keine Entscheidung über ein Kriegsende geben. Die Verantwortung der Koalition der Willigen ist jetzt, finanziell wie militärisch unabhängiger von den USA zu werden.