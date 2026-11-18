Bundeskanzler Friedrich Merz ist kein Hobbypilot mehr. Der CDU-Politiker hat sein Privatflugzeug laut der „Bild“-Zeitung nicht nur verkauft, sondern steuert aktuell auch keine Maschinen mehr selbst.

Der 71-Jährige, der seit 2009 eine Fluglizenz als Hobbypilot besitzt, nutzt Charterflüge und sitzt nur noch als Passagier im Cockpit. Grund ist vor allem der hohe Zeitaufwand seines Amtes.

Friedrich Merz verkauft Privatflugzeug und fliegt nicht mehr selbst

Merz war Eigentümer einer zweimotorigen Propellermaschine des Typs Diamond DA62 mit fünf Sitzen. Sie kostete fast eine Million Euro. Mit diesem Kleinflugzeug flog er unter anderem im Jahr 2022 zur pompösen Hochzeit des damaligen Finanzministers Christian Lindner und Franca Lehfeldt nach Sylt.

Wie die „Bild“-Zeitung herausgefunden hat, hat Merz die Maschine zwischenzeitlich veräußert. Derzeit verfügt er über kein eigenes Flugzeug mehr.

Am vergangenen Samstag (14. November) reiste Merz mit einer Chartermaschine vom Flugplatz Trebbin bei Berlin nach Neumünster in Schleswig-Holstein. Dort kürte die Landes-CDU Ministerpräsident Daniel Günther zum Spitzenkandidaten für die im April 2027 stattfindende Landtagswahl.

Zeitmangel im Amt: Friedrich Merz hat Privatflugzeug verkauft

Um seine Fluglizenz aktiv zu halten, müsste Merz jährlich mindestens zwölf Flugstunden oder zwölf Starts und Landungen absolvieren oder einen einstündigen Übungsflug mit einem Fluglehrer durchführen. Neben dem Kanzleramt fehlt dem Ehemann von Charlotte Merz dafür die Zeit.

Die Grundlizenz selbst ist jedoch unbefristet. Nach dem Ende seiner Kanzlerschaft könnte der CDU-Politiker sie durch einen Checkflug reaktivieren.

2009 erwarb Merz seine Lizenz als Hobbypilot und erfüllte sich damit einen lang gehegten Jugendtraum. Seine Heimatbasis war der Flugplatz Arnsberg-Menden im Sauerland.

Aus Sicherheitsgründen wird Merz, ähnlich wie beim Autofahren, nicht selbst am Steuer tätig. Er nutzt gepanzerte Dienstfahrzeuge und wird chauffiert. Frühere Kanzler haben solche Einschränkungen öffentlich bedauert. (mbr)