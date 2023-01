Keitum/Sylt – Die Polit-Promi-Sause auf Sylt erreicht ihren Höhepunkt: Finanzminister Christian Lindner (43, FDP) und die Journalistin Franca Lehfeldt (33) haben am Samstagnachmittag in der Kirche St. Severin auf Sylt geheiratet. Etwa eine Stunde dauerte die Trauung, dann trat das Brautpaar aus der Kirche, wo es von seinen Gästen empfangen wurde. Helle Blütenblätter wirbelten durch die Luft, als Lindner und seine Braut aus der Kirche kamen.



Im Anschluss daran gab es einen Sektempfang vor dem Gebäude, bevor das Brautpaar in ein Porsche-Cabrio stieg und davonfuhr. In dem Porsche hatte der Vater von Lehfeld seine Tochter zuvor zur kirchlichen Trauung gefahren. Der Wind auf Sylt wehte auch am späten Nachmittag kräftig und kühl, was einigen Damen im Sommerlook und auch der Braut etwas zu schaffen gemacht haben dürfte.



Christian Lindner und Franca Lehfeldt kommen aus der Kirche St. Severin. Copyright: dpa

Lehfeld trug ein rückenfreies Kleid mit langer Schleppe und einer Schleife im Nacken und offenes Haar. Lindner trug einen dunkelblauen Anzug und eine silberfarbene Krawatte mit einer weißen Rose als Ansteckblume.

Scholz und Kubicki unter Lindners Gästen auf Sylt

Seit Freitag waren anlässlich des Polterabends immer mehr Privatjets auf Sylt gelandet. Am Flughafen der Nordseeinsel hatten sich bereits am frühen Nachmittag Schaulustige eingefunden, um einen Blick auf die Ankommenden zu erhaschen. Friedrich Merz und seine Frau Charlotte reisten in einer Propellermaschine an, die vom CDU-Chef höchstpersönlich gesteuert wurde. In den sozialen Medien löste dies nicht nur positive Resonanz aus.



Zu den Gästen gehörten am Samstag auch Bundeskanzler Olaf Scholz und dessen Frau, die brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD), Bundestagsvize Wolfgang Kubicki (FDP) und seine Frau Annette Marberth-Kubicki. Auch der Journalist und „Welt“-Herausgeber Stefan Aust und der durch die TV-Sendung „Die Höhle des Löwen“ bekannte Unternehmer Frank Thelen gehörten zu den Gästen. Auch Moderatorin Nina Ruge feierte mit dem Brautpaar.



Olaf Scholz mit seiner Frau Britta Ernst (l.) und Wolfgang Kubicki mit seiner Frau Annette Marberth-Kubicki (r.) Copyright: dpa

Bereits seit Samstagvormittag sicherten Polizisten die Kirche und das Gelände. Auch Sprengstoffspürhunde waren im Einsatz. Diverse Mannschaftswagen der Polizei säumten die Straßen, Beamte stellten Absperrgitter auf. Schaulustige und Journalisten postierten sich zum Teil Stunden vorher etwa auf dem Rad- und Fußweg gegenüber, in der Hoffnung einen Blick auf das Paar erhaschen zu können.



Auch auf der anderen Seite der Kirche sammelten sich zahlreiche Neugierige. Dort verteilte „TV total“-Moderator Sebastian Puffpaff T-Shirts mit verschiedenen Motiven des Hochzeitspaares, Dosenbier und kleine Fähnchen. Dieser Platz musste aber gegen 14.00 Uhr freigemacht werden. Insgesamt warteten zwischenzeitlich mehrere Hundert Menschen darauf, einen Blick auf das Paar und seine prominenten Gäste zu erhaschen. Auch einige Punks waren gekommen.

Am Abend sollte groß in der „Sansibar“ zwischen Rantum und Hörnum am Sylter Nordseestrand weiter gefeiert werden.

Lindner-Hochzeit zieht schon am Donnerstag viele Schaulustige an

Die Hochzeit von Christian Lindner und seiner Ehefrau Franca Lehfeldt lockte bereits seit Mitte der Woche jede Menge Schaulustige an. Viele kamen schon zur standesamtlichen Trauung am Donnerstag.



Es warteten zum Teil bereits seit dem Vormittag Neugierige und Journalisten auf der Wiese vor dem Sylt-Museum sowie auf der Straße davor auf das Paar. Im Sylt-Museum in Keitum fand die standesamtliche Hochzeit statt – die Uhrzeit war allerdings nicht bekannt. Tatsächlich geheiratet hat das Paar am Nachmittag, trotzdem harrten viele Neugierige so lange aus.

Sind jetzt verheiratet: Christian Lindner und Franca Lehfeldt (l.). Copyright: dpa

Nach der Trauung traten Linder und Lehfeldt kurz vor das Museum und winkten ihren Gästen und der Menge zu, die auf das Paar gewartet hatten. Anschließend brauste das Paar in Lindners Porsche Targa ab. Die standesamtliche Hochzeit war Auftakt der Hochzeitsfeierlichkeiten auf Sylt. Für den 43-jährigen Lindner ist es die zweite Ehe. Er war zuvor mit der Journalistin Dagmar Rosenfeld verheiratet.

Franca Lehfeldt arbeitet als TV-Reporterin

Lehfeldt arbeitet schon seit einiger Zeit sehr erfolgreich als Politik-Reporterin für den Nachrichtensender „Welt“, der zum Medienkonzern Axel Springer gehört. Vorher war die Journalistin für den Kölner Privatsender RTL tätig.

Im Sommer 2018 hatten sich der FDP-Chef und die Politik-Journalistin kennengelernt. Im vergangenen Oktober folgte dann die Verlobung, nun also die Hochzeit auf der Luxus-Insel. „Wir sind überglücklich“, sagte Lehfeldt dem Sender RTL, für den sie damals noch arbeitete.

Christian Lindner träumt von eigener Familie mit Franca Lehfeldt

Im vergangenen Jahr hatte Lindner im Interview mit der Zeitschrift „Bunte“ auch Privates ausgeplaudert. So sei ihm die Gründung einer Familie mit seiner Partnerin Lehfeldt sehr wichtig. „Ja, den Wunsch haben Franca und ich“, antwortete er auf die Frage, wie es mit dem Thema einer eigenen Familie aussehe. Sein größter Wunsch an das Leben sei es, „bald zwei, drei oder vier Mädchen oder Jungs zu haben.“

Als Hochzeitslocation ist Sylt schon immer sehr gefragt – nicht nur bei den Insulanern selbst, sondern auch bei vielen Gästen. „Vor Corona hatten wir jährlich etwa 800 Trauungen mit unterschiedlicher Gästezahl“, sagte Häckel. Es gibt auf der Insel vier feste Standesbeamte sowie drei „Aushilfen“. Letztere sind Standesbeamte, die aber fest in einem anderen Fachbereich arbeiten. (mbr/dpa)