Es ist das beherrschende Thema: Nach jahrelanger Wartezeit hat die US-Spielefirma Rockstar die lang ersehnte neue Ausgabe der Videospielreihe GTA veröffentlicht. Der sechste Teil des weltberühmten Franchises ist seit heute (19. November) spielbar – und in aller Munde. Auch die CDU ist auf den Hype um das Videospiel in den sozialen Netzwerken aufgesprungen – sieht sich nun jedoch vor allem Spott und Häme ausgesetzt.

Bei Instagram veröffentlichten die Christdemokraten am Donnerstag einen Beitrag, der im GTA-Stil illustriert ist. Dort sieht man Bundeskanzler Friedrich Merz in verschiedenen Posen, angelehnt an den Stil der aktuellen GTA‑Werbeplakate.

CDU veröffentlicht Beitrag mit Merz im GTA-Look

„Erfolge vor Grand Theft Auto“ ist auf dem ersten Bild zu lesen – damit greift die Partei ein Meme auf, bei dem Internetnutzer benennen, was sie alles in der jahrelangen Wartezeit auf das Spiel erreicht haben. „Die ersten Missionen sind durch. Unsere Mission: Update für Deutschland“, kommentierte die Partei den Beitrag zudem.

Auf weiteren Bildern nennt die CDU dann die angeblichen Erfolge des Kanzlers. „Grenzkontrollen und Zurückweisungen“, ist dort etwa zu lesen. Im Hintergrund posiert Merz als Grenzschutzbeamter mit verschränkten Armen und Sonnenbrille. Der nächste vermeintliche Erfolg: „Bürgergeld abgeschafft“.

Dann folgt Merz im Landwirt-Look: „Entlastung beim Agrardiesel“, schreibt die Partei dazu. Auch die „Stärkung der Bundeswehr“ und eine wieder wachsende Wirtschaft führen die Christdemokraten als Merz’ Erfolge ins Feld. Die Bilderstrecke endet schließlich mit einem Bild des Kanzlers am Steuer: „Ende vom Verbrennerverbot“, heißt es dazu.

Tausende Likes und spöttische Kommentare

Im Netz kommt der Beitrag jedoch gar nicht gut an. Zwar sammelte die CDU mehr als 6000 Likes für den Beitrag ein, gleichwohl gab es jedoch auch tausende Kommentare – und die allermeisten davon beinhalten scharfe Kritik oder beißenden Spott. „Gebrochene Wahlversprechen der CDU vor GTA6: Schuldenbremse gekillt, Steuererhöhungen, neue Steuern erfunden, höhere Sozialabgaben…“, kommentierte etwa die FDP bei Instagram.

Die ehemalige Grünen-Chefin Ricarda Lang, ohnehin bekannt für ihre süffisanten Beiträge in den sozialen Netzwerken, äußerte sich ebenfalls deutlich. „Ich habe mich heute Morgen noch gefragt, wer wohl den peinlichsten Post zu GTA macht“, schrieb Lang auf der Plattform X und fügte hinzu: „Immerhin diesen Erfolg kann sich die Union auf die Fahne schreiben.“

„Der beste Moment, das zu löschen, war direkt nach dem Upload“

Der amtierende Grünen-Parteichef Felix Banaszak fasste sich mit seiner Kritik derweil kürzer: „Lost“, lautete sein Kommentar bei Instagram. „Das ist gut, das posten wir so“, hieß es derweil spöttisch von der Jugendorganisation der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.

Hämische Töne gab es auch von weniger bekannten Accounts. „Der beste Moment, das zu löschen, war direkt nach dem Upload. Der zweitbeste Moment ist genau jetzt“, schrieb etwa der DJ und Musikproduzent Bülent Teztiker, bekannt als „Boulevard Bou“, zu dem Beitrag. Der Komiker Lennard Rosar hielt sich ebenfalls nicht zurück: „WOW! Der Tag hat noch 14 Stunden und trotzdem steht der peinlichste Post des Tages schon fest“, lautete sein Kommentar.

Der Hype um die neueste Ausgabe von GTA hält indes an. Für den in New York ansässigen Entwickler Rockstar dürfte sich das Open-World-Spiel zu einem beeindruckenden Erfolg entwickeln. In allen Ländern können Videospielfans bislang allerdings nicht nach Leonida und Vice City aufbrechen. Derzeit ist keine offizielle Veröffentlichung in Russland, China, im Libanon oder in Katar geplant.