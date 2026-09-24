Zur Ankunft des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping auf der Joint Base Andrews in Maryland hat US-Präsident Donald Trump eine aufwendige Zeremonie ausrichten lassen. Neben einem 30 Meter langen roten Teppich, einer Ehrenformation und der Aufführung der Nationalhymnen beider Länder gehörte auch ein militärischer Überflug zum Programm.

Während die amerikanische Hymne erklang, donnerten plötzlich zwei B-1-Bomber der US-Luftwaffe über die Militärbasis. Mit denen hatte Trump wohl nicht gerechnet, denn der 80-Jährige zeigte eine deutliche Reaktion, die später viral ging.

B-1-Bomber über Andrews: Donald Trump spürt den Lärm, Xi nicht

Als die schweren Maschinen mit lautem Dröhnen über die Zeremonie hinwegflogen, zuckte der umstrittene US-Präsident sichtbar zusammen. Er verzog das Gesicht, senkte kurz den Kopf und wirkte für einen Moment unwohl. Xi Jinping hingegen blieb nahezu regungslos. Sein Gesichtsausdruck änderte sich kaum, er wirkte unbeeindruckt und konzentriert.

Der Kontrast der beiden Reaktionen sorgte innerhalb weniger Stunden für große Aufmerksamkeit in den sozialen und internationalen Medien. Viele Beobachter werteten die Szene als unfreiwilligen Höhepunkt einer ansonsten streng choreografierten Begrüßung. Auch die Tatsache, dass Melanias Ehemann bei milden Temperaturen Handschuhe trug, sorgte für Kopfschütteln.

Donald Trump empfängt Xi zu Gespräch im Weißen Haus und gibt Staatsbankett

Der Empfang selbst war äußerst prunkvoll. Trump und First Lady Melania Trump begrüßten Xi und seine Ehefrau Peng Liyuan persönlich am Fuß der Flugzeugtreppe, was für einen US-Präsidenten ein seltenes Protokoll ist. Die Zeremonie umfasste eine 21-köpfige Ehrenwache, Fahnen beider Staaten und weitere militärische Elemente. Auf dem Rollfeld standen zudem Kampfjets, darunter F-22 Raptors.

Am Donnerstag wird US-Präsident Donald Trump den chinesischen Staatschef Xi Jinping im Weißen Haus (gegen 16 Uhr MESZ) empfangen. Bei dem Gespräch dürfte es um konfliktreiche Themen wie den Welthandel, die Kriege im Iran und in der Ukraine und die Künstliche Intelligenz (KI) gehen. (mbr)