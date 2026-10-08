Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder hat kurz nach seiner Berufung in den Aufsichtsrat des russischen Ablegers der deutschen Supermarktkette Globus eine Filiale in Moskau besucht. Auch seine Ehefrau So-yeon Schröder-Kim lief mit durch die Gänge.

Der 82-Jährige hielt vor den Mitarbeitern eine Begrüßungsrede. Anschließend setzte sich der Austausch hinter verschlossenen Türen fort.

Schröder gilt als eng befreundet mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er steht seit Jahren unter anderem wegen dieser Verbindung und seines Engagements für russische Energieunternehmen in der Kritik. Auch während des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat er sich wiederholt mit Putin getroffen. (mit dpa)