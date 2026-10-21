Unbekannte Hacker haben Hunderttausende E-Mails aus Postfächern der AfD im Internet veröffentlicht. Die Partei spielt die Bedeutung des Hacks herunter – doch durch die umfangreichen Dateien könnten für die AfD unangenehme Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. Die zuständigen Datenschutzbeauftragten hat die Partei bislang nicht informiert.