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Hunderttausende E-Mails veröffentlichtDas sind die wichtigsten Infos zum AfD-Hack

Mehr als 400.000 E-Mails der AfD wurden veröffentlicht. Der Hack könnte für die AfD unangenehme Informationen öffentlich machen.

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Das Bild zeigt einen Aufsteller mit dem Schriftzug „Alternative für Deutschland“ und dem Logo der AfD. (Archivbild)

Das Bild zeigt einen Aufsteller mit dem Schriftzug „Alternative für Deutschland“ und dem Logo der AfD. (Archivbild)

Copyright: Christoph Reichwein/dpa

Unbekannte Hacker haben Hunderttausende E-Mails aus Postfächern der AfD im Internet veröffentlicht. Die Partei spielt die Bedeutung des Hacks herunter – doch durch die umfangreichen Dateien könnten für die AfD unangenehme Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. Die zuständigen Datenschutzbeauftragten hat die Partei bislang nicht informiert.

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