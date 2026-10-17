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Unionsfraktionschef im InterviewThorsten Frei: Zuckersteuer soll später kommen

Thorsten Frei, Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, über die Krise der Koalition, die Zukunft von Friedrich Merz und eine unerwünschte Nebenwirkung der Zuckersteuer

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„Ich erwarte, dass wir konstruktiv zusammenarbeiten“: Thorsten Frei (CDU) richtet eine Mahnung an Manuela Schwesig (SPD).

„Ich erwarte, dass wir konstruktiv zusammenarbeiten“: Thorsten Frei (CDU) richtet eine Mahnung an Manuela Schwesig (SPD).

Copyright: IMAGO

Der Rückzug von SPD-Chefin Bärbel Bas, schwere Vorwürfe gegen die Union - es war wieder eine Woche, die das schwarz-rote Bündnis näher an den Abgrund brachte. Als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist Thorsten Frei einer der mächtigsten Akteure in der Koalition. Im Interview mit dieser Redaktion sagt Frei, was er jetzt von den Sozialdemokraten erwartet - und wann die Bürger mit Entlastungen rechnen dürfen.

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