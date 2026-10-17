Der Rückzug von SPD-Chefin Bärbel Bas, schwere Vorwürfe gegen die Union - es war wieder eine Woche, die das schwarz-rote Bündnis näher an den Abgrund brachte. Als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist Thorsten Frei einer der mächtigsten Akteure in der Koalition. Im Interview mit dieser Redaktion sagt Frei, was er jetzt von den Sozialdemokraten erwartet - und wann die Bürger mit Entlastungen rechnen dürfen.