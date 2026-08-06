Der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen über einen ungewollten Schulterschluss der Medien mit Feinden der Demokratie - und über einen besseren Journalismus.
Journalismus„Gefährliche Konzentration auf das Negative“
Von Joachim Frank
4 min
Herr Professor Pörksen, als Beobachter des Medien- und des Politikbetriebs beklagen Sie eine Schlagseite ins Überkritische, in den „Negativismus“. Mal vorausgesetzt, dass Sie keinen Eiapopeia-Journalismus, sondern ein kritisches Gegenüber wollen – was macht unsere Zunft falsch?
Lesen Sie weiter mit KStA PLUS...
Dieser Artikel ist nur für PLUS-Abonnenten
Unbegrenzt alle PLUS-Artikel lesen – ab 1,99 € im MonatJetzt PLUS freischaltenSie haben bereits ein Abo? Hier anmelden!