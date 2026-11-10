„Haben lange dafür gebraucht“Julia Klöckner findet emotionale Worte zur Kandidatur von Ilse Aigner

Bundeskanzler Friedrich Merz hat die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner offiziell als Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten nominiert. Die Wahl in der Bundesversammlung findet am 30. Januar 2027 statt.

Neben der CDU haben auch SPD und Grüne bereits Signale für eine Unterstützung der 61-jährigen CSU-Politikerin gegeben. Im Fall eines Wahlsiegs stünde erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik eine Frau an der Spitze des Staates.

Breite parteiübergreifende Unterstützung für Aigner

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner äußerte sich am Dienstagmorgen auf der Plattform Instagram öffentlich zur Kandidatur ihrer Parteikollegin. Begleitend zu gemeinsamen Aufnahmen hob die CDU-Politikerin die Eignung Aigners für das höchste Staatsamt hervor.

Laut Klöckner bringe die Landtagspräsidentin die notwendigen Qualitäten mit, um dem Land neue Orientierung zu geben. Zur Begründung erklärte die Bundestagspräsidentin wörtlich: „Ilse Aigner verbindet große politische Erfahrung mit Bodenständigkeit und großer menschlicher Zugewandtheit. Mit ihrer offenen, unverstellten Art kann sie unterschiedliche Lager zusammenführen und auch jene erreichen, die dem Staat und seinen Institutionen mit Skepsis und teils Ablehnung begegnen.“

Historisches Signal für die Besetzung höchster Staatsämter

Besondere Bedeutung misst Klöckner der Personalie mit Blick auf die Gleichstellung bei. Sollte Aigner im kommenden Jahr gewählt werden, wären erstmals beide Spitzenämter der Bundesrepublik zeitgleich von Frauen besetzt. Diesbezüglich betonte die Bundestagspräsidentin: „Wir haben lange dafür gebraucht. Umso mehr wäre es ein gutes Zeichen gesellschaftlicher Normalität.“

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) empfängt die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner (CSU). (Archivbild) Copyright: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Klöckner selbst kommt bei der anstehenden Abstimmung eine zentrale verfassungsrechtliche Funktion zu. Als Präsidentin des Deutschen Bundestages leitet sie am 30. Januar 2027 die Bundesversammlung, die das deutsche Staatsoberhaupt wählt.

Damit ist sie für die ordnungsgemäße Durchführung des Wahlverfahrens verantwortlich und führt durch die Sitzung, in der über die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier entschieden wird. (jag)