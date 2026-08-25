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KabinettsklausurUmweltminister Schneider mahnt deutsche Vorreiterrolle beim Klimaschutz an

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Carsten Schneider (SPD), Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, kommt zur Klausurtagung der Bundesregierung im Schloss Neuhardenberg. Das Bundeskabinett tagt hier für zwei Tage.

Carsten Schneider (SPD), Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, kommt zur Klausurtagung der Bundesregierung im Schloss Neuhardenberg. Das Bundeskabinett tagt hier für zwei Tage. 

Copyright: Kay Nietfeld/dpa

NRW-Politiker fordern derweil Tempo bei Reformen der Bundesregierung.

Vor der Kabinettsklausur auf Schloss Neuhardenberg hat Bundesumweltminister Carsten Schneider davor gewarnt, Abstriche beim Klimaschutz zu machen. Eine engagierte Klimapolitik sei „Grundvoraussetzung für künftiges Wirtschaftswachstum“, sagte der SPD-Politiker dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Wir erleben diesen Sommer, wie die Hitze die Produktivität schwächt.“ Das Niedrigwasser am Rhein bedrohe die Lieferketten und hemme das Wachstum.

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