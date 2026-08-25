NRW-Politiker fordern derweil Tempo bei Reformen der Bundesregierung.
KabinettsklausurUmweltminister Schneider mahnt deutsche Vorreiterrolle beim Klimaschutz an
Von Jochen Gaugele und Gerhard Voogt
3 min
Vor der Kabinettsklausur auf Schloss Neuhardenberg hat Bundesumweltminister Carsten Schneider davor gewarnt, Abstriche beim Klimaschutz zu machen. Eine engagierte Klimapolitik sei „Grundvoraussetzung für künftiges Wirtschaftswachstum“, sagte der SPD-Politiker dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Wir erleben diesen Sommer, wie die Hitze die Produktivität schwächt.“ Das Niedrigwasser am Rhein bedrohe die Lieferketten und hemme das Wachstum.
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