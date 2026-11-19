Zwei Tage nach einem ukrainischen Raketenangriff auf die Krim-Brücke ist das Bauwerk nach russischen Angaben erneut attackiert worden. Der Verkehr über die Brücke zu der von Russland annektierten Halbinsel Krim sei „nach einem erneuten Angriff“ am Mittwochabend „vorübergehend unterbrochen“, erklärte der von Moskau eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow im Onlinedienst Telegram. Alle zuständigen Stellen seien im Einsatz, eine Schadensbegutachtung sei „im Gange“.

Das russische Verkehrsministerium teilte am Donnerstag mit, bei dem Angriff sei niemand verletzt worden. Der Zugverkehr über die Brücke sei eingestellt worden.

Angriff kurz vor historischem Gipfeltreffen

Der neue Angriff ereignete sich wenige Stunden vor einem historischen Dreiergipfel der Staatschefs von China, Russland und den USA. Xi Jinping, Wladimir Putin und Donald Trump kommen am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im chinesischen Shenzhen zusammen. Es ist das erste Mal überhaupt, dass sich die Präsidenten der drei Länder zu einem Gipfel treffen.

Die Krim-Brücke erstreckt sich zwischen Kertsch auf der Krim-Halbinsel und dem russischen Festland. (Archivbild) Copyright: Ulf Mauder/dpa

Die Ukraine hatte die Brücke, die das russische Festland und die 2014 von Moskau annektierte Halbinsel Krim verbindet, bereits in der Nacht zum Montag ins Visier genommen. In der Nacht zu Dienstag griff Kiew die Krim-Brücke erneut an. Ukrainischen Angaben zufolge erfolgte der Angriff mit Raketen und Drohnen.

Krim-Brücke ist strategisch und symbolisch bedeutend

Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU hatte am Dienstag erklärt, bei der nächtlichen Attacke seien ein Metallbogen der Brücke sowie der darunterliegende Straßenabschnitt „vollständig zerstört“ worden. Das russische Verkehrsministerium hatte am Dienstag mitgeteilt, der Zugverkehr sei auf einem der beiden Gleise wieder aufgenommen. Auf dem zweiten waren demnach jedoch weiterhin Reparaturarbeiten im Gange.

Die Krim-Brücke war nach der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel gebaut und 2018 eröffnet worden. Sie gilt als Symbol für den Machtanspruch von Kremlchef Wladimir Putin. Die Ukraine hat die Brücke seit Beginn der großangelegten russischen Invasion in das Nachbarland im Februar 2022 wiederholt angegriffen.

Die russische Armee transportiert über die Brücke unter anderem militärische Ausrüstung auf die Krim. Auch die Versorgung der Bevölkerung auf der Halbinsel etwa mit Lebensmitteln läuft teils über die Brücke. (afp)