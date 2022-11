KStA-Talk  Welche Dimension hat die Unwetter-Katastrophe in Köln und Region?

Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit den schweren Unwettern in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist auf mehr als 40 gestiegen. Der nordrhein-westfälische Kreis Euskirchen meldete am Donnerstagnachmittag mindestens 15 Tote und bat die Bundeswehr um Unterstützung. Mehrere Kreise rund um Köln haben den Katastrophen-Alarm ausgerufen, das Klinikum Leverkusen muss wegen einer Stromstörung 468 Menschen evakuieren. Auch in Köln hatte das Unwetter gravierende Folgen. Die Polizei prüft derzeit, ob zwei Menschen an den Folgen eine Stromschlags in vollgelaufenen Kellern gestorben sind.



Im Stream spricht die stellvertretende Chefredakteurin Sarah Brasack mit Digital-Chef Martin Dowideit über die zerstörerische Wucht des Unwetters, das Experten in diesem Ausmaß einzigartig für die Region nennen.

Welche Gefahren drohen bei den Aufräumarbeiten? Welche Rolle spielt der Klimawandel? Und wie stark droht das Hochwasser nun zu werden? Sarah Herpertz, Redakteurin in Euskirchen, berichtet von der Situation in der Innenstadt von Euskirchen, wo das Unwetter besonders zerstörerische Spuren hinterlassen hat.