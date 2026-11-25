Die rechtspopulistische französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen hat eine ihrer Ansicht nach bestehende deutsche Dominanz in Europa angeprangert. „Das Europa der Nationen muss an die Stelle des deutschen Europas treten“, sagte sie am Dienstag in Paris. „Heute erfüllt die EU die Anforderungen Deutschlands, das seine Interessen verteidigt“, fügte sie hinzu.

Wortgleich äußerte sie sich auch auf der Plattform X. Le Pen bekräftigte zudem ihre Forderung, die Souveränität Frankreichs zu verteidigen sowie die „aller Nationen, die an ihrer Freiheit festhalten“.

Marine Le Pen kritisiert Deutschland

Bei einem Treffen mit Bürgermeistern kritisierte sie später erneut Deutschland für das „Modell aufgezwungener Fusionen von Kommunen“. Französische Kommunen tragen „zur nationalen Einheit bei“, sagte Le Pen vor eingeladenen Bürgermeistern am Parteisitz in Paris.

Frankreich hat etwa 35.000 Kommunen, weitaus mehr als die übrigen EU‑Länder. Dies erklärt sich dadurch, dass die Kommunen nach der Französischen Revolution auf der Basis der Pfarreien gegründet wurden. Statt sie zusammenzulegen, hat man später die Zusammenarbeit mehrerer Kommunen gefördert.

Marine Le Pen will keinen EU-Beitritt der Ukraine

Die französische Rechtspopulistin hatte bereits zuvor für Aufsehen gesorgt. In einem Interview mit „India Global Review“ verteidigte sie Kremlchef Wladimir Putin und wies die Frage zurück, ob sie Putin für einen Kriegsverbrecher halte. Derartige Äußerungen seien „in Wirklichkeit lächerlich“, erklärte Le Pen. Pauschale Verurteilungen liefen „dem Wunsch nach Frieden zuwider“, hieß es weiter von der Rechtspopulistin, die bereits in der Vergangenheit für ihre Nähe zu Moskau in der Kritik stand.

In dem Interview lieferte Le Pen weitere Aussagen, die im Kreml auf Wohlwollen treffen dürften. „Ich glaube nicht, dass die Ukraine der Europäischen Union beitreten sollte“, ließ die Französin etwa wissen.

„Wir werden sie mit niemandem teilen“

Auch den Überlegungen des amtierenden französischen Präsidenten Emmanuel Macron, den französischen Atomschutzschirm auf andere europäische Staaten – darunter Deutschland – auszudehnen, erteilte Le Pen eine klare Absage. „Frankreichs Atomstreitkräfte sind französisch. Sie werden französisch bleiben, und wir werden sie mit niemandem teilen, denn sie gehören dem französischen Volk“, kündigte die Französin ihren Kurs im Falle eines Wahlsiegs an.

Le Pen tritt zum vierten Mal bei der Präsidentschaftswahl an und liegt in Umfragen stabil vorn. Die europa- und ausländerfeindliche Politikerin kann demnach nahezu sicher in die Stichwahl am 2. Mai einziehen – nach den jüngsten Umfragen würde sie dann gegen den Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon antreten. Amtsinhaber Emmanuel Macron kann nach zwei Amtszeiten nicht direkt wieder antreten.

Rechtspopulistin erntet scharfe Kritik

Für ihre Äußerungen erntete Le Pen mitunter scharfe Kritik. „Die Europäische Union entstand, als Frankreich und Deutschland beschlossen, miteinander zusammenzuarbeiten und nicht gegeneinander“, schrieb etwa der rumänische Europaabgeordnete Siegfried Mureșan auf der Plattform X an Le Pen gerichtet. „In dem Moment, in dem einer anfangen würde, gegen den anderen zu arbeiten, könnten viele Vorteile verloren gehen.“

Thierry Breton, früherer französischer Wirtschaftsminister und späterer EU-Kommissar, fand ebenfalls deutliche Worte. „Wir sind von Großmächten umgeben, die uns unterwerfen wollen. Nur Europa ermöglicht es uns, das Kräfteverhältnis aufrechtzuerhalten“, schrieb Breton bei X und fügte hinzu: „Jean-Luc Mélenchon und Marine Le Pen wollen dieses Europa schwächen – nun, ich kämpfe dagegen!“

Kremlkritiker warnt vor Populisten: „Putin hat einen einfachen Plan“

Kremlkritiker wie die russische Schachlegende Garri Kasparow warnen indes vor einem Wahlsieg einer der populistischen Parteien in Frankreich. „Putin hat einen einfachen Plan – alles, was er braucht, ist nur ein großes europäisches Land mit einer ihm zugewandten Regierung“, erklärte Kasparow bereits am vergangenen Wochenende beim Halifax Security Forum in Kanada.

„Die zwei führenden Kandidaten, die Rechtsextreme Le Pen und der Linksextreme Mélenchon, sind sich in allem uneinig, außer in einer Sache: Kürzung der Hilfe für die Ukraine“, führte Kasparow aus.

Garri Kasparow kritisiert Europa

Die Schachlegende kritisierte derweil auch die EU: „Die Hälfte Europas bereitet sich auf den Krieg vor, und die andere Hälfte jammert über verschüttete Milch – das Business, das sie mit Russland verloren haben“, beklagte Kasparow. Man könne jedoch „keinen Krieg gewinnen, wenn man nicht erkennt, dass man im Krieg ist.“ Schärfere Maßnahmen gegen Russland seien daher dringend notwendig, forderte der Kremlkritiker.

Ähnliche Warnungen vor Moskaus Ansinnen, populistische Parteien in EU-Ländern an die Macht zu bringen, hatte es indes bereits in der Vergangenheit gegeben. Demokratische Staats- und Regierungschefs wie etwa Macron in Frankreich wolle der Kreml „loswerden“, erklärte der Russland-Experte und Historiker Matthäus Wehowski bereits 2024 im Gespräch mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Moskaus Ziel sei es, demokratische Regierungschefs durch Personen zu ersetzen, „die sich relativ leicht durch Geld korrumpieren und kontrollieren lassen“, so Wehowski. (mit afp)