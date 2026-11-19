Die Aufgabe könnte größer kaum sein. Als Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) auf den letzten Metern der Ampelregierung im Februar 2025 durch das neue Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) ersetzte, war das Ziel ambitioniert. Die Behörde sollte die Lebenserwartung in Deutschland steigern. Man sollte helfen, Krankheiten besser vorzubeugen und den historisch eher schwachen Bereich der öffentlichen Gesundheit zu stärken und zu vernetzen. Kommissarischer Leiter war zunächst der ehemalige Leiter des Kölner Gesundheitsamtes Johannes Nießen (69).

Jetzt steht ein Generationswechsel an. Neue Chefin der Kölner Behörde soll von Januar an nun die Kommunikationsexpertin Marlene Stube werden. Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) traut der Journalistin wohl zu, die kommunikativen Möglichkeiten im Haus zu stärken. Ein Händchen für Vernetzung ist schon deshalb nötig, weil das Institut sich zeitgleich im Internet gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut (RKI), dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sowie dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) zur Dachmarke „Die Gesundheitsinstitute“ zusammenschließen soll. Linnemann will damit Desinformation und Fake News, der „Seuche unserer Zeit“ entgegentreten. „Der beste Schutz dagegen sind verlässliche Informationen auf wissenschaftlicher Basis“, so der Minister.

Stube arbeitet eigenen Angaben zu Folge an der „Verzahnung von Presse-, Social-Media- und digitaler Kommunikation“. Ein Steckenpferd von ihr ist die „moderne Behördenkommunikation“ und offensichtlich fühlt sie sich an der Schnittstelle von Politik, Medien und Verwaltung besonders wohl. Erst vor wenigen Monaten ist sie vom Technischen Hilfswerk in Bonn, wo sie gut zwei Jahre die Kommunikationsabteilung leitete, zum Bundesgesundheitsministerium in Berlin gewechselt und steht dort seither dem Referat Social Media und Öffentlichkeitsarbeit vor. Nun springt sie zumindest räumlich wieder zurück an den Rhein. Im Westen scheint sie sich ohnehin wohl zu fühlen. Studiert hat sie an der Technischen Universität Dortmund, volontiert in Mainz beim ZDF, wo sie später auch als Redakteurin arbeitete.