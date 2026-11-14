Zehn Tage nach dem plötzlichen Tod von Hubert Aiwanger nimmt Bayern in der Münchner Frauenkirche Abschied von dem langjährigen Wirtschaftsminister. Mehr als 1000 Trauergäste – viele davon in Tracht – erwiesen ihm die letzte Ehre. Neben einem großen Porträtbild des ehemaligen Freie-Wähler-Chefs steht der Sarg umringt von sechs Bereitschaftspolizisten in die bayerischen Farben weiß und blau gehüllt.

Das Pontifikalrequiem findet unter der Leitung von Kardinal Reinhard Marx statt. Im Anschluss folgt ein Trauerstaatsakt, bei dem unter anderem Ministerpräsident Markus Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aigner (beide CSU) und Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl sprechen. In der ersten Reihe unter den anwesenden Gästen waren auch Aiwangers Lebensgefährtin Tanja Schweiger und seine Familie.

Abschied von Hubert Aiwanger in der Münchner Frauenkirche

Das Vokalensemble der Münchner Dommusik, das Domorchester und die Sopranistin Katja Stuber gestalteten den Gottesdienst mit Domkapellmeisterin Lucia Hilz. Zu hören waren Auszüge aus dem Requiem in d-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Orgel spielte Domkantor Benedikt Celler.

Der Freie-Wähler-Chef war am Mittwoch vergangener Woche völlig überraschend im Alter von 55 Jahren in Berlin gestorben. Er war leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden. Sein Leichnam war erst vor einigen Tagen nach Bayern zurückgekehrt. Die Beisetzung soll zu einem späteren Zeitpunkt in seiner niederbayerischen Heimat stattfinden.

Seltener Trauerstaatsakt für Hubert Aiwanger

Trauerstaatsakte wie für Aiwanger gibt es in Bayern nur selten und nur für besondere Persönlichkeiten. Zuletzt waren etwa die früheren Landtagspräsidenten Barbara Stamm und Alois Glück (beide CSU) mit einem Staatsakt für ihre Lebensleistung gewürdigt worden.

Neben einer Vielzahl von Gästen aus Bundes- und Landespolitik und Gesellschaft haben auch normale Bürger Zugang zur Frauenkirche – laut Erzbischöflichem Ordinariat gibt es insgesamt Platz für bis zu 1100 Menschen. Aus Aiwangers Partei wollten viele Mitglieder mit Bussen in die bayerische Landeshauptstadt reisen. Nach dem Auszug aus der Kirche wollten auch Gebirgsschützen, Jagdhornbläser und Böllerschützen Aiwanger die letzte Ehre erweisen – auch mit mehreren Böllerschüssen. (dpa/red)