Nazis in der Familie„Mein Opa war einer der schlimmsten Antisemiten und Judenhetzer“

Herr Spilcker, für das Buch über Ihren Großvater Robert Ley, spielt ein Koffer mit Familienerinnerungen und Dokumenten eine wichtige Rolle. Was war denn da drin?

Es ist vielleicht 25, 30 Jahre her, dass meine Mutter mir einen braunen Kunstlederkoffer in die Hand gedrückt und gesagt hat: „Hier, Junge, ist alles drin über die Familie.“ Ich habe gesagt: „Was kann das schon groß sein?“. Der Koffer kam in den Keller, und ich habe erstmal nicht mehr an ihn gedacht. Meine Kinder, der Beruf, die Karriere – das war damals viel wichtiger.

Axel Spilcker Copyright: Maya Claussen/KiWi

Ein Buch über ihren Großvater hatten Sie nicht im Sinne?

Nein, das kam erst später. Die Idee, über ihn zu schreiben, stand einige Jahre im Raum. Robert Ley, das sollte man wissen, gehörte zum innersten Kreis um Adolf Hitler. Er war als Leiter der „Deutschen Arbeitsfront“ (DAF) und der Organisation „Kraft durch Freude“ (KdF), einer der mächtigsten Männer des Nazi-Regimes. Ich habe immer überlegt: Machst du’s, oder machst du’s nicht? Irgendwie drängte es mich, und dann habe ich mir eines Tages gesagt: Wenn es jetzt nicht machst, dann wird es nie was. Das war wie der Druck im Kessel, der steigt und steigt. Das Buch war für mich das Ventil. Als ich dann das Exposé schrieb, dachte ich: Jetzt solltest du doch mal in den Koffer gucken, vielleicht findest du ja was.

Worin bestand für Sie der Druck, den Sie aus dem Kessel lassen wollten?

Ich wusste von der Nazi-Vergangenheit meines Großvaters, seit ich neun, zehn Jahre alt war. Als Jugendlicher habe ich viel über die NS-Zeit gelesen und immer wieder Fragen gestellt. Mit 13 oder so gab mir eine Tante, Robert Leys jüngste Tochter, ein Buch über die Nürnberger Prozesse. Darin war auch ein Kapitel über Robert Ley mit einem Foto seiner Gefangennahme durch die Alliierten 1945. Da bin ich erstmal zum Spiegel gelaufen, um zu schauen: Siehst du auch so aus wie der? Über all die Jahre traf ich auf eine Mauer des Schweigens oder der Verklärung. Wenn die Verwandtschaft an der Kaffeetafel über Ley redete, dann war er ein großer Mann mit Visionen. Noch sein Selbstmord im Gefängnis vor dem Beginn des Nürnberger Prozesses wurde quasi als Heldentat glorifiziert. Irgendwann habe ich dagegen aufbegehrt und gesagt: „Das war doch einer der schlimmsten Antisemiten und Judenhetzer!“ Das kam nicht gut an, kann ich Ihnen sagen.

Noch sein Selbstmord im Gefängnis vor dem Beginn des Nürnberger Prozesses wurde quasi als Heldentat glorifiziert Axel Spilcker

Und was war nun in dem braunen Koffer?

Hoch interessante Dokumente, zum Glück sämtlich unversehrt. Ich fand zum Beispiel Unterlagen über die Klage meiner Familie gegen das Land NRW auf Restituierung des Musterguts Rottland in der Nähe von Waldbröl. Das hatte Robert Ley Mitte der 1930er Jahre gekauft und mit viel Geld, unter anderem einer persönlichen Dotation Hitlers in Höhe von 1,2 Millionen Reichsmark, zu einer Art braunem Öko-Bauernhof ausbauen lassen. 1945 beschlagnahmten es die Briten, und als Eigentum eines Kriegsverbrechers ging es dann an den deutschen Staat. Der erste Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Karl Arnold (CDU), wollte persönlich verhindern, dass die Ley-Erben Rottland zurück bekämen.

Aber?

Mit Hilfe eines Anwalts, der selbst in der NS-Zeit Karriere gemacht hatte, war die Klage meines Urgroßvaters im Namen meines Vaters und seiner beiden Schwestern, der eigentlichen Erben, erfolgreich. Das Gut ging zurück an sie und wurde dann für viel Geld – heute vielleicht zwei, drei Millionen Euro - verkauft. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Der Reichtum meiner Familie gründete auf einer Immobilie, die mit Hitlers Geld groß gemacht worden war. Diesen ganzen Vorgang anhand der Originaldokumente nachzeichnen zu können, das ist für den Historiker schon eine Preziose.

Man sollte mit den Zeitzeugen sprechen, solange sie noch leben. Axel Spilcker

Ist der braune Koffer für Sie auch ein Symbol für den Umgang der Deutschen mit der NS-Vergangenheit?

Ich finde: Die Erinnerungskultur ist für uns Deutsche essenziell. Ich bin gegen jeden Versuch, die Erinnerung an die Schuld der Deutschen für die schlimmsten Verbrechen der Geschichte nach hinten zu drücken. Aus der Geschichte lernen heißt, es heute besser machen. Die 68er waren die ersten, die zu ihrer Zeit den Koffer mit den verdrängten Erinnerungen hochholen und öffnen wollten. Jetzt ist wieder Gelegenheit dazu. Ich habe auf mein Buch viel Feedback bekommen von Menschen, die mir sagten oder schrieben, sie hätten jetzt auch angefangen, zu schauen: Was haben meine Großeltern damals gemacht? Wen kann ich noch fragen? Gibt es irgendwelches Material?

Seit einigen Monaten kann man sehr leicht online in der NSDAP-Kartei nach den eigenen Verwandten suchen. Was ist Ihr Ratschlag an die Enkel-Generation?

Ich finde diese Art der Recherche nur bedingt zielführend. Die NSDAP hatte am Kriegsende etwas weniger als neun Millionen Mitglieder. Der von meinem Großvater gegründeten DAF gehörten 25 Millionen Deutsche an. Über die Motivation, die Überzeugungen, die persönliche Schuld sagt die Mitgliedskarte wenig aus. Spannender sind die schon die Entnazifizierungsprotokolle der Alliierten, die man heute einsehen kann. Aber dazu muss man sich ins Archiv bemühen. Und man sollte mit den Zeitgenossen sprechen, solange sie noch leben und vielleicht etwas zu erzählen haben. Trotzdem ist das Angebot der Online-Recherche in der NSDAP-Kartei gut. Es läuft zwei Tendenzen zuwider, die mich zurzeit sehr besorgen.

Das Interesse hält an, und es gibt auch immer wieder etwas Neues. Axel Spilcker

Nämlich?

Laut Studien sagen heute 30 bis 40 Prozent der jungen Leute, wenn nicht noch mehr: „Deckel drauf! Warum sollen wir uns noch mit Geschichten befassen, die vor 80, 90 Jahren passiert sind?“ Wenn die Zeit der NS-Diktatur dann auch noch im Geschichtsunterricht eine geringere Rolle spielt als noch in meiner Generation, dann finde ich das gefährlich – wegen des Verlusts der Erinnerung.

Was ist das für ein Gefühl für Sie, wenn irgendwo der Name Robert Ley fällt oder seine Rolle im „Dritten Reich“ zur Sprache kommt?

Zwiespältig. Ich hatte immer eine innere Distanz. Bis heute tue ich mich schwer, ihn meinen Großvater zu nennen, obwohl er das ja nun mal ist und bleibt. Aber das Interesse hält an, und es gibt auch immer wieder etwas Neues – bis dato unbekannte Unterlagen oder andere Funde. Zum Beispiel haben wir kürzlich das Grab meiner Großmutter, Leys zweiter Frau, entdeckt, die sich 1942 mit 26 Jahren auf Gut Rottland erschossen hat.

In Ihrem Buch steht noch, die Grabstätte sei unbekannt.

Ja, es war reiner Zufall, dass wir auf die Überreste gestoßen und das Grab identifizieren konnten. Ich werde aber sicher kein zweites Buch schreiben. Alles, was jetzt noch kommt, ist private Recherche. Und die hört auch nicht auf. Ich habe noch die Verwandten im Ohr, die sagten: „Was willst du denn jetzt damit, 80 Jahre danach? Lass das sein! Hör doch auf mit den Fragen!“ Aber genau das ist falsch.

Live-Talk mit Autor Axel Spilcker

Robert Ley (1890 bis 1945) war einer der mächtigsten Funktionäre des NS-Regimes. Und er ist der Großvater des Journalisten Axel Spilcker. In seinem Buch „Hitlers Gefolgsmann“ (Verlag Kiepenheuer & Witsch) zeichnet die Geschichte des Großvaters nach und die Folgen dieses Erbe für seine Familie bis heute. In einem Gespräch Spilckers mit der Kölner Zeithistorikerin Nicole Kramer geht es um Täterschaft, Verantwortung und Vergangenheitsbewältigung bis heute. Moderation: Joachim Frank.

Donnerstag, 12. November, 19 Uhr, Ort: Workstage, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, Tickets zu 13 Euro gibt es hier.

Wir verlosen zusätzlich 5x2 Karten für Leserinnen und Leser. Interessierte schreiben bitte ein Mail mit Betreff „Spilcker“ an: gewinner-koeln@kstamedien.de

Einsendeschluss ist Mittwoch, 11. November, 10 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. (jf)