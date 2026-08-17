Abend zur NS-Geschichte„Mein Großvater war ein Kriegsverbrecher“

Robert Ley war einer der mächtigsten Männer im NS-Staat: Reichsorganisationsleiter der NSDAP, Chef der Deutschen Arbeitsfront, glühender Antisemit – und der Großvater des Kölner Journalisten Axel Spilcker, der auch als freier Reporter für den „Kölner Stadt-Anzeiger“ arbeitet. In seinem Buch „Hitlers Gefolgsmann – Robert Ley, mein Großvater, der Kriegsverbrecher“ (Kiepenheuer & Witsch) erzählt Spilcker, gestützt auch auf unveröffentlichte Memoiren von Leys letzter Partnerin, die Geschichte seines Großvaters und die seiner Familie, die bis heute mit diesem Erbe ringt.

Über seine Recherchen und die Folgen diskutiert Spilcker mit der Historikerin Nicole Kramer, Juniorprofessorin für Zeitgeschichte an der Universität zu Köln. Kramer, die unter anderem zu Familiengeschichte, zur NS-Zeit und zur jungen Bundesrepublik forscht, ordnet Spilckers Schilderungen in größere gesellschaftliche und sozialpsychologische Zusammenhänge ein: Wie wird mit Täterschaft in Familien umgegangen? Welche Spuren hinterlassen solche Verstrickungen über Generationen hinweg?

Spilckers Buch fällt in die Phase einer neuen Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit: Seit die NSDAP-Mitgliederkartei aus den National Archives in Washington digitalisiert und durchsuchbar gemacht wurde, stellen sich viele Familien die Frage, wer von ihren Nachkommen mitmachte oder wegsah. Es moderiert Joachim Frank, Chefkorrespondent des „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Die Veranstaltung findet statt am Donnerstag, 12. November 2026, um 19 Uhr in der Workstage des Kölner Stadt-Anzeiger, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln. Tickets kosten 13 Euro (zzgl. VVK).

Die Workstage ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar (Linien 13 und 16 bis Haltestelle Amsterdamer Straße/Gürtel). Kostenlose Parkplätze stehen auf dem Mitarbeiterparkplatz an der Amsterdamer Straße zur Verfügung.