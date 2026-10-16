Die Sondersitzung des Rechtsausschusses im Landtag hat am Freitag neue Erkenntnisse zur Gefangenenbefreiung in Essen geliefert. Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) und seine neue Vollzugsabteilungsleiterin berichteten den Abgeordneten über weitere Details. Der Untersuchungshäftling Dijvar Gündüz erhielt demnach am Dienstagabend in der JVA Essen die Nachricht, dass er tags darauf zu einer Praxis gefahren werden soll, um sich einer MRT-Untersuchung zu unterziehen.