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Häftling flieht bei ArztterminGab es ein Leck in der JVA Essen?

Komplizen wussten von Arzttermin in Essener Innenstadt – Leck in der JVA?

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Polizeibeamte stehen am Donnerstagmittag in unmittelbarer Nähe zum Tatort an einem Ärztehaus am Kennedyplatz. Nach der gewaltsamen Befreiung eines Häftlings bei einem Arztbesuch in Essen sind bei der Polizei mehrere Zeugenhinweise eingegangen.

Polizeibeamte stehen am Donnerstagmittag in unmittelbarer Nähe zum Tatort an einem Ärztehaus am Kennedyplatz. Nach der gewaltsamen Befreiung eines Häftlings bei einem Arztbesuch in Essen sind bei der Polizei mehrere Zeugenhinweise eingegangen.

Copyright: Christoph Reichwein/dpa

Die Sondersitzung des Rechtsausschusses im Landtag hat am Freitag neue Erkenntnisse zur Gefangenenbefreiung in Essen geliefert. Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) und seine neue Vollzugsabteilungsleiterin berichteten den Abgeordneten über weitere Details. Der Untersuchungshäftling Dijvar Gündüz erhielt demnach am Dienstagabend in der JVA Essen die Nachricht, dass er tags darauf zu einer Praxis gefahren werden soll, um sich einer MRT-Untersuchung zu unterziehen.

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