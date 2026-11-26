Gegen Gewalt und Bedrohungen durch Schüler bekommen Schulen in Nordrhein-Westfalen künftig mehr Durchgriffsmöglichkeiten. Zudem wird das Tragen eines Gesichtsschleiers in Schulen verboten. Diese Verschärfungen der Schulregeln beschloss der Landtag am späten Mittwochabend (25. November) mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von CDU und Grünen.

Die neuen Regeln sind Bestandteil des „Gesetzes zur Stärkung der Bildungsgerechtigkeit und der Demokratiebildung“. Zum Gesichtsverhüllungsverbot für Schülerinnen und Schüler heißt es: „Sie dürfen durch ihr Verhalten oder die Verhüllung ihres Gesichts im Unterricht, bei sonstigen schulischen Veranstaltungen und auf dem Schulgelände nicht die Kommunikation erschweren und ihre Mitwirkungspflichten verletzen.“ Ausnahmen sind das Tragen von Atemschutzmasken etwa im Chemieunterricht oder wegen einer Erkrankung.

Gesichtsschleier im Unterricht: Zur Kommunikation gehört auch Mimik

„Kommunikation ist mehr als die bloße Wahrnehmbarkeit des gesprochenen Wortes“, heißt es im Gesetzentwurf. „Sie setzt auch das Erfassen der Körpersprache, insbesondere der Gesichtsmimik, voraus.“ Schülerinnen und Schüler seien daher verpflichtet, „mit geeigneter Bekleidung am Unterricht teilzunehmen und keine Gesichtsverhüllung zu tragen, die eine Identifizierung und eine Kommunikation erschwert“.

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hatte Ende 2024 im Fall einer 17 Jahre alten Schülerin entschieden, dass ein Berufskolleg ihr die Teilnahme am Unterricht mit einem Gesichtsschleier untersagen durfte.

Durchgriff bei Gefährdungen durch Schüler

Frühzeitig handeln können Schulleitungen künftig bei konkreten Anhaltspunkten für schwere Störungen des Schulbetriebs oder Gefährdungen. In abgestuften Maßnahmen können Schüler, von denen Bedrohungen ausgehen, bis zu vier Wochen vom Unterricht ausgeschlossen werden. Zudem wird ein präventiver vorübergehender Ausschluss vom Schulbesuch ermöglicht, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte ein sofortiges Handeln wegen Gefahr im Verzug erforderlich ist.

Der Schulausschluss sei kein Automatismus, sondern eine Einzelfallentscheidung, sagte Schulministerin Dorothee Feller (CDU). In dieser Zeit würden die betroffenen Schüler nicht alleingelassen. Die mit der CDU regierenden Grünen forderten Augenmaß bei den Ordnungsmaßnahmen. „Für uns ist klar, sie müssen pädagogisch sinnvoll sein“, sagte die Abgeordnete Lena Zingsheim-Zobel.

Auch die oppositionelle SPD begrüßte, dass Schulen bei Gewalt und Konfliktlagen mehr Handlungssicherheit erhalten. „Pädagogische Verantwortung endet jedoch nicht mit einem Unterrichtsausschluss“, mahnte die Abgeordnete Silvia Gosewinkel. „Ziel bleibt die Rückkehr in die Schulgemeinschaft.“

Mehr Chancengerechtigkeit

Zur Stärkung der Demokratiebildung werden Schulen außerdem verpflichtet, bereits in der Grundschule Beteiligungsgremien für Schüler einzurichten. Kinder sollen so frühzeitig lernen, Verantwortung zu übernehmen, eigene Meinungen zu entwickeln und demokratische Entscheidungen mitzugestalten.

Erstmals werden die Voraussetzungen für Nachteilsausgleich und Notenschutz im Schulgesetz verankert. Damit werden Nachteile durch anerkannte Behinderungen oder Beeinträchtigungen bei Klassenarbeiten, Prüfungen und im Unterricht ausgeglichen.

SPD und FDP kritisierten, dass nur Kinder mit einer Lese-Rechtschreibstörung in das Schulgesetz aufgenommen würden, aber nicht Kinder mit Dyskalkulie, also Rechenschwäche. „Da bleibt einem die Spucke weg“, sagte die FDP-Abgeordnete Franziska Müller-Rech. Statistisch gesehen sitze in fast jeder Schulklasse ein Kind mit Dyskalkulie.

Ministerin Feller wies darauf hin, dass das Bundesverfassungsgericht Dyskalkulie nicht als Behinderung einordne. Betroffene Kinder würden aber nicht alleingelassen. (dpa/red)