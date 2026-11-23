670 mutmaßliche Mörder und Totschläger, 701 Sexualverbrecher, 1710 Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit sowie 1502 wegen Raubes und Erpressung: Es sind schwerste Vergehen und die Schuldigen oder Verdächtigen wurden bereits identifiziert, doch bestraft wurden sie noch nicht. Insgesamt waren im vergangenen Monat in NRW 28.434 offene Haftbefehle im polizeilichen Fahndungsbestand erfasst. Dies ist der Antwort der nordrhein-westfälischen Justiz- und Innenministerien auf eine Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag zu entnehmen.

Die hohen Zahlen indes würden weder ein Vollzugsdefizit noch eine Gefährdung der Bevölkerung belegen, teilte die Landesregierung mit. Die Gründe für offene Haftbefehle seien vielfältig. Gesuchte befänden sich beispielsweise im Ausland. Ein Teil sei aus dem Gefängnis heraus abgeschoben worden und werde nur für den Fall einer Wiedereinreise zur Festnahme gesucht. Die offenen Haftbefehle entsprächen deshalb keinem Personenkreis, der sich „unter den Augen der Behörden unbehelligt auf freiem Fuß befindet“.

SPD-Opposition: Vertrauen in den Staat erschüttert

Natürlich sei „nicht jeder Mensch mit offenem Haftbefehl schwer kriminell“, so Bongers: „Aber wer die Entwicklung verharmlost, stellt auch die eigene Null-Toleranz-Strategie infrage“, entgegnet Sonja Bongers, rechtspolitische Sprecherin der Sozialdemokraten. Die Entwicklung bedrohe „das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung und das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates“. Und in den vergangenen Jahren sei das Problem immer größer geworden, so Bongers: „Willkommen in Absurdistan: Zu Beginn der Regierungszeit von Schwarz-Grün waren rund 24.600 Haftbefehle offen, heute sind es mehr als 28.400 – ein Anstieg um fast 4000.“

Die größte Gruppe der nicht vollstreckten Haftbefehle bilden den Unterlagen zufolge mit 15.565 Fällen die Ersatzfreiheitsstrafen. Dabei geht es um nicht bezahlte Geldstrafen, an deren Stelle Haft treten soll. Die Betroffenen können die Vollstreckung durch Zahlung abwenden.

Bei den Delikten stehen Diebstahl und Unterschlagung mit 7692 offenen Haftbefehlen an erster Stelle. Es folgen Betrug und Untreue mit 3686 sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz mit 3083. Wegen Straftaten gegen die persönliche Freiheit sind 531 Haftbefehle erfasst, wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt 424 und wegen Verstößen gegen das Waffengesetz 119. Wie sich die einzelnen Deliktgruppen auf Untersuchungs- und Vollstreckungshaft verteilen, ist nicht ausgewiesen.

Tausende Fahndungsnotierungen bestehen seit Jahren

Viele offene Haftbefehle stehen schon lange im System. 11.016 Fahndungsnotierungen bestanden zum Erhebungszeitpunkt seit einem bis drei Jahren, weitere 7481 seit mehr als drei Jahren. Zusammen sind das fast zwei Drittel des Bestandes. Seit weniger als drei Monaten waren 2628 Haftbefehle erfasst. Offen bleibt ein aktueller Überblick über Haftbefehle gegen politisch motivierte Straftäter. Den vorgesehenen halbjährlichen Turnus konnten die Behörden wegen technischer Änderungen bei der Umstellung polizeilicher Informationssysteme nicht einhalten, teilte das Ministerium mit.

Die letzte Erhebung stammt vom 19. November 2025, als 207 Extremisten mit 211 Haftbefehlen gesucht wurden. Unter anderem betraf dies 67 religiöse Fanatiker, 58 Rechts- und elf Linksextremisten. Und 37 Fälle mit dem Hintergrund „ausländische Ideologie“, womit politisch motivierte Kriminalität gemeint ist, die sich an nichtreligiösen Motivationen orientiert – beispielweise Taten im Zusammenhang mit der kurdischen PKK oder mit türkisch-nationalistischen Bewegungen,

Gewerkschaft fordert spezielle Fahndungseinheiten bei der Polizei

Um das Problem in den Griff zu bekommen, brauche es eine spezielle Fahndungseinheit bei der Kriminalpolizei, hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) auf Anfrage schon vor geraumer Zeit gefordert. Beamte, die – wie noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts – gezielt nach „Nicht-Antrittspersonen“ suchen. Die Kontakte im Umfeld der Täter knüpfen oder an Plätze gehen, an denen sich die Gesuchten vor dem Verschwinden oft aufgehalten haben.

Diverse Sparrunden und der „damalige Irrglaube, weil die Gesellschaft immer älter wird, würde es auch immer weniger flüchtige Täter geben“, hätten zur Abschaffung der Abteilungen bei den nordrhein-westfälischen Kreispolizeibehörden geführt. Dies sei ein Irrglaube gewesen, betont der heutige GdP-Landesvorsitzende Patrick Schlüter. Die Zahl der offenen Haftbefehle sei schlichtweg zu hoch. „Als Polizist ärgert mich das, als Bürger erst recht, denn wer verurteilt ist, gehört nicht auf die Straße, sondern hinter Gitter“, so Schlüter: „Wir brauchen endlich wieder Kolleginnen und Kollegen, die nichts anderes tun, als diese Leute zu suchen.“