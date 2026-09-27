NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) reist am Montag für drei Tage in die Türkei. Anlass sind zwei Jubiläen: der 65. Jahrestag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens, über das hunderttausende türkische Arbeitskräfte nach Deutschland kamen, und das 80‑jährige Bestehen des Bundeslands Nordrhein-Westfalen. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ wird die Reise begleiten. Es ist die erste Reise eines NRW-Ministerpräsidenten in die Türkei.

Zunächst fliegt Wüst mit einer Delegation in die Hauptstadt Ankara, wo politische Gespräche und ein Empfang in der Deutschen Botschaft anlässlich des Tags der Deutschen Einheit geplant sind. Am Dienstag geht es weiter nach Istanbul.

Mevlüde-Genç-Medaille für İlkay Gündoğan

Dort steht eine Wirtschaftskonferenz auf dem Programm, sowie die Verleihung der Mevlüde-Genç-Medaille. Der Preis wird von dem Land Nordrhein-Westfalen gestiftet und wird für besondere Verdienste um Toleranz zwischen den Kulturen und ein friedliches Miteinander der Religionen verliehen. Die diesjährige Medaille geht an den ehemaligen Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft İlkay Gündoğan.

Rund eine Million Einwohner in Nordrhein-Westfalen haben türkische Wurzeln. Damit leben ein Drittel aller türkischstämmigen Einwohner Deutschlands in NRW. Auch die wirtschaftliche Verbindung in die Türkei ist eng: Das jährliche Handelsvolumen des bevölkerungsreichsten Bundeslands mit der Türkei liegt bei zehn bis zwölf Milliarden Euro und macht rund 20 Prozent des gesamten deutsch-türkischen Handelsvolumens aus. Mehr als 1.200 türkische Unternehmen sind laut Landesregierung in NRW aktiv. Jeder dritte Flug in die Türkei startete im vergangenen Jahr von einem nordrhein-westfälischen Flughafen.