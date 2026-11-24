Es ist eine gute Nachricht: Nordrhein-Westfalen entscheidet sich bei seiner neuen Polizeisoftware für Celonis. Ein deutsches Unternehmen übernimmt eine Aufgabe, für die Palantir lange als kaum ersetzbar galt. Das Land verringert damit die Abhängigkeit von einem Konzern, dessen Mitgründer Peter Thiel US-Präsident Donald Trump unterstützt und demokratische Prinzipien infrage stellt. Wer staatliche Sicherheitsaufgaben erfüllt, darf solche Verbindungen nicht als belanglos abtun.

Doch die Herkunft des Anbieters ist kein Gütesiegel und kein Freifahrtschein. Eine deutsche Adresse macht eine Software weder zuverlässig noch rechtsstaatlich. Und der berechtigte Wunsch nach europäischer Eigenständigkeit darf nicht dazu führen, dass die Polizei ein politisch willkommenes, praktisch aber schwächeres Werkzeug erhält.

Celonis muss jetzt liefern

Der Wechsel muss nicht über Nacht gelingen. Weil der Palantir-Vertrag noch bis Oktober 2027 läuft, bleibt Celonis Zeit, die Software auf die Bedürfnisse der NRW-Polizei zuzuschneiden und dort einzuführen.

Aber dann muss das deutsche Tech-Unternehmen liefern. Nicht im Labor, nicht in sorgfältig vorbereiteten Vorführungen, sondern im unübersichtlichen Polizeialltag. Bei einer Geiselnahme oder einem drohenden Terroranschlag können Sekunden und Minuten über Leben und Tod entscheiden. Dann zählt, ob entscheidende Informationen rechtzeitig gefunden, richtig verknüpft und verständlich angezeigt werden. Ein übersehener Zusammenhang kann ebenso schwer wiegen wie eine falsche Zuordnung.

Auch andere Bundesländer suchen nach Palantir-Alternativen

Die Bedeutung dieser Entscheidung reicht weit über Nordrhein-Westfalen hinaus. Auch Hessen und Baden-Württemberg suchen nach Alternativen zu Palantir. In Hessen läuft der Vertrag 2027 aus, in Baden-Württemberg 2030. Weitere Länder sondieren den Markt, und auch für Polizeistellen des Bundes soll eine entsprechende Software beschafft werden.

Entsprechend aufmerksam dürfte andernorts verfolgt werden, wie NRW den Wechsel bewältigt. Gelingt er, könnte das bevölkerungsreichste Bundesland zur Blaupause werden: für die Auswahl eines europäischen Anbieters ebenso wie für die anspruchsvolle Umstellung im laufenden Polizeibetrieb. Celonis übernimmt damit eine Verantwortung, die über den einzelnen Auftrag hinausgeht. Ein Erfolg könnte weiteren Wechseln den Weg bereiten. Ein Scheitern würde jene bestärken, die Palantir schon immer für unersetzbar hielten.

Daraus folgt kein Bestandsschutz für Palantir. Wer nur dem bisherigen Anbieter zutraut, die Aufgabe zu erfüllen, erklärt Abhängigkeit zum Dauerzustand. Konkurrenz braucht eine faire Chance. Aber sie braucht auch überprüfbare Maßstäbe.