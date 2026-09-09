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Reul stellt Lagebild Kinder- und Jugendkriminalität vorGewalt gegen Lehrer erreicht Höchststand

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Ein Mann geht an einem Schild vorbei, das den Weg zum Lehrerzimmer weist. Lehrerinnen und Lehrer werden in NRW immer häufiger Opfer von Gewalt.

Ein Mann geht an einem Schild vorbei, das den Weg zum Lehrerzimmer weist. Lehrerinnen und Lehrer werden in NRW immer häufiger Opfer von Gewalt.  

Copyright: Maurizio Gambarini/dpa

Die Jugendkriminalität in NRW ist 2025 deutlich zurückgegangen. Doch an den Schulen zeigt sich eine gegenläufige Entwicklung.

NRW-Innenminister Herbert Reul erklärt seine Politik oft an Orten, die Symbolkraft haben. Jetzt ist der CDU-Politiker ins münsterländische Steinfurt gereist, um dort im Kreishaus das neue Lagebild zur Kinder- und Jugendkriminalität in NRW für 2025 vorzustellen. „Wir schauen uns an, wie man vor Ort konkret etwas dagegen tun kann“, sagt Reul.

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