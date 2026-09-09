Die Jugendkriminalität in NRW ist 2025 deutlich zurückgegangen. Doch an den Schulen zeigt sich eine gegenläufige Entwicklung.
Reul stellt Lagebild Kinder- und Jugendkriminalität vorGewalt gegen Lehrer erreicht Höchststand
Von Gerhard Voogt
4 min
NRW-Innenminister Herbert Reul erklärt seine Politik oft an Orten, die Symbolkraft haben. Jetzt ist der CDU-Politiker ins münsterländische Steinfurt gereist, um dort im Kreishaus das neue Lagebild zur Kinder- und Jugendkriminalität in NRW für 2025 vorzustellen. „Wir schauen uns an, wie man vor Ort konkret etwas dagegen tun kann“, sagt Reul.
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