NRW-Innenminister Herbert Reul erklärt seine Politik oft an Orten, die Symbolkraft haben. Jetzt ist der CDU-Politiker ins münsterländische Steinfurt gereist, um dort im Kreishaus das neue Lagebild zur Kinder- und Jugendkriminalität in NRW für 2025 vorzustellen. „Wir schauen uns an, wie man vor Ort konkret etwas dagegen tun kann“, sagt Reul.