NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ist in Sachsen-Anhalt, um CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze vor der Landtagswahl zu unterstützen.
Wüst macht Wahlkampf in Sachsen-Anhalt„Die mit den dicken Sprüchen haben uns noch nie geholfen“
Von Gerhard Voogt
3 min
Arthur Viera Pereira ist Azubi beim Bauunternehmen Papenburg in Halle an der Saale. Der 23-Jährige stammt aus Brasilien und macht eine Lehre, um Berufskraftfahrer zu werden. Dieser Tag in der Firma läuft anders als sonst.
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