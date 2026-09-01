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Wüst macht Wahlkampf in Sachsen-Anhalt„Die mit den dicken Sprüchen haben uns noch nie geholfen“

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3 min
Hendrik Wüst (l, CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, steht neben Marco Tullner, stellv. Landesvorsitzender CDU Sachsen-Anhalt, bei einem Unternehmensbesuch bei der Günther Papenburg AG vor einem Fahrschul-Lkw.

Hendrik Wüst (l, CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, steht neben Marco Tullner, stellv. Landesvorsitzender CDU Sachsen-Anhalt, bei einem Unternehmensbesuch bei der Günther Papenburg AG vor einem Fahrschul-Lkw. 

Copyright: Jan Woitas/dpa

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ist in Sachsen-Anhalt, um CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze vor der Landtagswahl zu unterstützen. 

Arthur Viera Pereira ist Azubi beim Bauunternehmen Papenburg in Halle an der Saale. Der 23-Jährige stammt aus Brasilien und macht eine Lehre, um Berufskraftfahrer zu werden. Dieser Tag in der Firma läuft anders als sonst.

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