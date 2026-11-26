Nach der Entscheidung Nordrhein-Westfalens für eine neue Polizeisoftware des Münchner Unternehmens Celonis geht der bisherige Anbieter Palantir auf Konfrontationskurs. Der US-Konzern stellt die Wettbewerbsfähigkeit der Alternative infrage und verbindet seine Kritik mit einer Warnung vor möglichen Folgen für die Sicherheit. Der „Schutz des Lebens und der Freiheit deutscher Bürger“ könne von „unbewährten Anwendungen“ abhängen, „die außerhalb Deutschlands nicht wettbewerbsfähig sind“, heißt es in einer Stellungnahme an den „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Belege für diese Einschätzung nennt das Unternehmen in seiner Erklärung nicht. Das NRW-Innenministerium hatte die Vergabe an Celonis zuvor ausdrücklich mit dessen Eignung begründet: Im europaweiten Wettbewerb habe sich ein deutscher Anbieter durchgesetzt, der „die technischen und sicherheitsbezogenen Anforderungen der Polizei Nordrhein-Westfalen erfüllt“. Die vertragliche Laufzeit umfasst maximal sieben Jahre. Die benötigten Leistungen konnten dem Ministerium zufolge zudem zu günstigeren Konditionen als beim bisherigen Anbieter beschafft werden.

Kritik am Wettbewerb, aber kein eigenes Angebot

Palantir, das sich selbst als „Weltmarktführer nachweislich souveräner Software- und KI-Lösungen“ bezeichnet, fordert Transparenz über die Auswahl. Bei einer Beschaffung müsse erkennbar sein, „ob wirklich alle verfügbaren Lösungen in Betracht gezogen und nach ihrer Leistungsfähigkeit bewertet werden“. Zugleich erklärt der Konzern, bei deutschen Sicherheitsbehörden „schon seit 2022 kein Angebot mehr im Rahmen einer Ausschreibung abgegeben“ zu haben. Als einen Grund nennt Palantir, dass die Politik „wiederholt die digitale Souveränität mit der deutschen Herkunft eines Anbieters verwechselt“. Eine harte Kritik, die zugleich überrascht. Palantir verlangt einen Leistungsvergleich, hat sich dem förmlichen Wettbewerb um den NRW-Folgeauftrag aber nicht mit einem eigenen Angebot gestellt.

Was digitale Souveränität praktisch bedeutet

Hinter dem Streit steht die Frage, woran sich die Unabhängigkeit einer Behörde von ihrem Softwareanbieter bemisst. Nicht nur die Landesregierung, sondern auch die Opposition im Landtag bewertet den Wechsel zu einem deutschen Unternehmen als Schritt zu größerer digitaler Eigenständigkeit. Mit dem Zuschlag für Celonis kommt auch die seit Jahren aufgeladene Debatte über Palantir zum gewollten Ziel. Der US-Gigant ist ein Unternehmen des Paypal-Gründers Peter Thiel. Der Milliardär ist ein entschiedener Gegner von Demokratie, propagiert autoritäre Strukturen, gilt als einer der Vordenker und Taktgeber der amerikanischen Ultrarechten und polarisiert als einer der einflussreichsten Unterstützer von US-Präsident Donald Trump. In Deutschland ist die Nutzung der Software auch deshalb längst zur Symbolfrage geworden: Wer Palantir beauftragt, importiert nicht nur Technik, sondern auch die Debatte über Werte, Macht und demokratische Kontrolle.

Palantir hält dem entgegen, dass die Herkunft eines Anbieters kein ausreichendes Kriterium für souveräne Technik sei. Aber auch Celonis beschreibt seinen Anspruch bei weitem nicht allein mit dem Firmensitz. Nach Darstellung des Unternehmens sollen Kunden die Kontrolle über Daten, Administration und Infrastruktur behalten. Sie sollen KI-Modelle und Partner selbst wählen, die Plattform über offene Schnittstellen erweitern sowie mit eigenem Personal betreiben und verwalten können. Unterstützung durch Celonis und seine vornehmlich europäischen Partner sei möglich, eine vollständige Kontrolle der eigenen Installation durch die Behörde aber das grundsätzliche Ziel.

Die Bewährungsprobe folgt im Polizeialltag

Der Konzern beginnt zudem nicht ohne Erfahrung mit großen Datenbeständen. Das 2011 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 3500 Menschen und kann auch auf zahlreiche Referenzen im öffentlichen Bereich verweisen. Beispielsweise wird die Migrationsverwaltung in den Niederlanden mit seiner Software abgewickelt, das Gesundheitssystem eines australischen Bundesstaates oder die Auszahlung von Sozialleistungen in spanischen Kommunen. Und was Sicherheitsbehörden betrifft, hat Celonis schon vor einigen Wochen eine Kampfansage gemacht: Bis 2029 will das Unternehmen mehr als 100 Millionen Euro in den neuen Geschäftsbereich investieren.

Die unter dem Projektnamen „Metropolis“ entwickelte Lösung für Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden wurde in diesem Kontext bei einer Pressekonferenz in Berlin vorgestellt. Die Recherche- und Analyseplattform soll Informationen aus unterschiedlichen Datenbeständen zusammenführen und Verbindungen zwischen Personen, Orten und Ereignissen sichtbar machen. Zuletzt hatten in NRW rund 1700 Polizisten Zugriff auf das bisherige System. Gerade bei Terrorgefahren und schweren Straftaten kann die schnelle Auswertung entscheidend sein. Der Wechsel zur Celonis-Software jedoch erfolgt nicht sofort. Der bisherige Palantir-Vertrag läuft noch bis Oktober 2027. Bis dahin bleibt Zeit, die neue Software an die Anforderungen der NRW-Polizei anzupassen und einzuführen. Ob Celonis die Erwartungen im Alltag erfüllt, wird sich dann zeigen.

Palantir-Chef: Wir brauchen das Deutschland-Geschäft kaum

Trotz der scharfen Kritik an der deutschen Politik und Wettbewerber hält sich Palantir die Tür für weitere Geschäfte offen. Die Unternehmensführung sei Deutschland weiterhin eng verbunden und stehe bereit, „sobald die Politik gewillt ist, verfügbare Lösungen nach Leistung zu vergleichen“, heißt es in der Stellungnahme an unsere Zeitung. Eine Formulierung, die eher eine weitere Spitze als eine Charme-Offensive ist. Und auch deshalb überraschend, weil der CEO des Unternehmens vor einigen Wochen im „Handelsblatt“-Interview noch auf Total-Konfrontation gegangen ist. Palantir wachse sehr stark in den USA, man brauche das Deutschland-Geschäft kaum, betonte der Konzernchef: „Jeder Pfennig, den ich in Deutschland ausgebe, verlangsamt das Wachstum des Gesamtgeschäfts.“

Die NRW-Polizei jedenfalls hat ihre Auswahl vorerst getroffen. Und die Bedeutung dieser Entscheidung könnte weit über Nordrhein-Westfalen hinausreichen. Auch Hessen und Baden-Württemberg suchen nach Alternativen zu Palantir. In Hessen läuft der Vertrag 2027 aus, in Baden-Württemberg 2030. Weitere Länder sondieren den Markt, und auch für Polizeistellen des Bundes soll eine entsprechende Software beschafft werden.