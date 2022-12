Papst Franziskus will in das Kriegsland Ukraine reisen, wartet nach eigenen Worten aber noch auf den richtigen Moment. Dies antwortete er am Samstag laut einem Bericht des Portals „Vatican News“ auf die Frage eines ukrainischen Kindes.



Das Kirchenoberhaupt äußerte sich bei einer Begegnung mit rund 160 behinderten Kindern auf dem Damasushof im Vatikan. Auch eine Gruppe Flüchtlinge aus der Ukraine war bei dem Treffen zugegen.



Papst wollte eigentlich zuerst Putin treffen

Der Papst sagte den Angaben zufolge, dass er bald mit den ukrainischen Behörden sprechen werde, um die Möglichkeiten einer Reise zu erörtern.



Vor einigen Wochen hatte er in einem Interview trotz zahlreicher Einladungen und Bitten aus dem Kriegsgebiet gesagt: „Ich spüre, dass ich nicht gehen sollte. Zuerst muss ich nach Moskau gehen, zuerst muss ich Putin treffen.“



Das Treffen zwischen Franziskus und den benachteiligten Kindern wurde von der vatikanischen Initiative „Vorhof der Völker“ organisiert, die sich seit Jahren für den Dialog zwischen Glaubenden und Nichtglaubenden einsetzt. Zu den Teilnehmern früherer Ausgaben des „Vorhofs der Kinder“ gehörten etwa Betroffene des Brückeneinsturzes 2018 von Genua. (kna)