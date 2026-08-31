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Putins Krieg„Wir könnten zu einem Mittel greifen, das der Kanzler mit Sicherheit nicht ankündigen würde“

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3 min
Kanzler Friedrich Merz will den russischen Machthaber Wladimir Putin für den Drohnenangriff in Leipzig bezahlen lassen - aber wie?

Kanzler Friedrich Merz will den russischen Machthaber Wladimir Putin für den Drohnenangriff in Leipzig bezahlen lassen - aber wie? 

Copyright: AFP

Kanzler Merz will hart auf die fliegenden Bomben reagieren, die den Flughafen Leipzig treffen sollten. Militärexperte Carlo Masala sagt im Interview, welche Optionen Deutschland jetzt hat. 

Nach dem Drohnenangriff auf den Flughafen Leipzig schwieg der Kanzler eine ganze Weile – und sagte dann: „Sie werden dafür bezahlen.“ Was meint Merz damit?

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