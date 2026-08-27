Zur Regierung Merz/Klingbeil gibt es derzeit keine vernünftige Alternative. Die Reformen müssen gelingen
Regierung MerzBloß nicht in Panik verfallen!
Von Jochen Gaugele
3 min
Der Kanzler beschwor den Geist von Neuhardenberg, sekundiert von Vizekanzler und Innenminister. Tatkraft und Optimismus wollten Friedrich Merz, Lars Klingbeil und Alexander Dobrindt nach der Kabinettsklausur verströmen. Deutschland soll wieder an die Spitze kommen.
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