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Regierung MerzBloß nicht in Panik verfallen!

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3 min
Aufbruchsignal? Kanzler Friedrich Merz (CDU) mit Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) nach der Kabinettsklausur im Garten von Schloss Neuhardenberg.

Aufbruchsignal? Kanzler Friedrich Merz (CDU) mit Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) nach der Kabinettsklausur im Garten von Schloss Neuhardenberg. 

Copyright: Kay Nietfeld/dpa

Zur Regierung Merz/Klingbeil gibt es derzeit keine vernünftige Alternative. Die Reformen müssen gelingen

Der Kanzler beschwor den Geist von Neuhardenberg, sekundiert von Vizekanzler und Innenminister. Tatkraft und Optimismus wollten Friedrich Merz, Lars Klingbeil und Alexander Dobrindt nach der Kabinettsklausur verströmen. Deutschland soll wieder an die Spitze kommen.

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