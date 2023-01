Berlin – Der frühere Regierungssprecher Steffen Seibert wird neuer Botschafter Deutschlands in Israel. Der 62-Jährige veröffentlichte am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter ein Video von sich und stellte sich als designierten Botschafter in Tel Aviv vor. In der Videoansprache auf Hebräisch und Englisch betont Seibert, Deutschland und Israel seien heute „Partner und Freunde“. „Für uns Deutsche, für mich persönlich, bedeutet das so viel.“



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Nach der Barbarei und den monströsen Verbrechen der Shoa ist Freundschaft mit Israel nichts, das wir Deutschen als selbstverständlich ansehen könnten“, sagte Seibert, der von 2010 bis 2021 der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) war. Deutschland sei „sehr dankbar“ für diese Freundschaft.



Das könnte Sie auch interessieren:

Johnson-Nachfolge Anzeige Tories wollen neuen Premier am 5. September bekannt geben

Wegen Strandbildern Anzeige Rechter Shitstorm gegen Außenministerin Annalena Baerbock von Sebastian Hahn

Nach Kritik Anzeige Neuer NRW-Umweltminister sichert effektiven Hochwasserschutz zu

Deutschland habe auch Lehren aus seiner Geschichte gezogen. Eine der wichtigsten sei, an der Seite Israels zu stehen und sich für die Sicherheit des Landes einzusetzen. Seibert löst in Tel Aviv die bisherige Botschafterin Susanne Wasum-Rainer ab. Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte bereits im März berichtet, dass der frühere ZDF-Fernsehjournalist neuer Botschafter in Israel werden soll. (afp)