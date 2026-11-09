Angesichts zahlreicher antisemitischer Vorfälle in Deutschland hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bestürzt gezeigt. Bei der Gedenkveranstaltung zu den Novemberpogromen von 1938 in der Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar erklärte er: „Wir müssen uns dem Judenhass entgegenstellen, ganz gleich, ob er von den politischen Rändern rechts und links, aus der Mitte der Gesellschaft oder vom Islamismus ausgeht“. Gefordert seien der demokratische Rechtsstaat und die Gesellschaft insgesamt.

Jüdisches Leben in Deutschland sei wieder aufgeblüht, ein großes Geschenk, wie Steinmeier sagte. Zugleich äußerte er sich beschämt: „Aber gerade deshalb beschämt es mich zutiefst, dass jüdische Menschen heute auf deutschen Straßen und Plätzen wieder beschimpft, bedroht, auch körperlich angegriffen werden.“

Frank-Walter Steinmeier ruft zum Widerstand gegen Judenhass auf

Dass die Zahl antisemitischer Straftaten seit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 auf einen Höchststand gestiegen sei und Synagogen stärker geschützt werden müssten, mache ihn „traurig, nein: wütend“, so der Bundespräsident. Trotzdem sehe er Grund zur Zuversicht: „Wir haben Anlass zu hoffen. Denn unser Rechtsstaat ist fest. Er wankt nicht.“ Gleichwohl gebe es Anlass, die Augen zu öffnen und die Sinne zu schärfen.

In der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 setzten die Nazis deutschlandweit Synagogen in Brand, misshandelten Jüdinnen und Juden und verwüsteten deren Wohnungen sowie Geschäfte. (dpa/red)