Mit MAGA, der Bewegung rund um US-Präsident Donald Trump, will Elon Musk plötzlich nichts mehr zu tun haben. Er komme sich „ziemlich dumm vor“, angesichts der hunderten Millionen, die er für den Wahlkampf der Republikaner ausgegeben habe, sagte er vergangene Woche in einem Gespräch mit der „New York Times“. Könne er die Zeit zurückdrehen, würde er es tun.

Selbst sein Umgang mit politischen Konkurrenten klingt plötzlich viel versöhnlicher als noch vor einigen Jahren. In Texas werde „alles gut werden“, meint Musk – dort regiert bald die neu gewählte demokratische Gouverneurin Gina Hinojosa.

Und seine eigenen politischen Positionen bezeichnet der Tech-Milliardär neuerdings als „ziemlich gemäßigt“ – „ich glaube nicht, dass ich irgendwelche extremen politischen Ansichten habe“, behauptet Musk. Und überhaupt: „Ich bin nicht MAGA“.

Auch Karp und Bezos klingen distanzierter

Ein durchaus erstaunlicher Sinneswandel, blickt man auf all das, was Elon Musk während der zweiten Amtszeit Donald Trumps so getan und gesagt hat. Und er ist bei weitem nicht der einzige Tech-CEO, der seine politische Haltung nach den verlorenen Midterms Anfang November überdacht hat.

Alex Karp vom Überwachungskonzern Palantir, der – nach anfänglicher Unterstützung der Demokraten – Donald Trump wiederholt gelobt hatte, kritisiert nun die restriktive Einwanderungspolitik des Präsidenten gegenüber „Politico“. Amazon-Gründer Jeff Bezos versuchte auf einer Konferenz von „Semafor“ seine Zusammenarbeit mit Trump zu rechtfertigen. Er habe schon früher mit anderen Präsidenten eng zusammengearbeitet, stehe grundsätzlich „auf der Seite Amerikas“ und habe nie versucht, sich selbst oder seinen Unternehmen Vorteile zu verschaffen, so Bezos.

Das Magazin „Techcrunch“ berichtet derweil über diverse Initiativen von Unternehmen wie OpenAI, Anthropic und Meta. Sie werden als Versuche gedeutet, die Beziehungen zu den Demokratien wieder zu stärken.

Von ungefähr dürften all diese Bemühungen nicht kommen: Wie kaum eine andere Branche hatte sich die Tech-Industrie seit Anfang 2025 auf die Seite Donald Trumps gestellt – und dem auch Taten folgen lassen.

Elon Musk: Hitlergruß und Kettensäge

Allein über Elon Musk ließe sich eine seitenlange Liste füllen. Seine 2022 aufgekaufte Plattform X (früher Twitter) baute er zur Wahlkampfhilfe für die Republikaner um. Hier veröffentlichte Musk nicht nur ein mehr als zweistündiges Interview mit Trump, sondern auch dutzende Beiträge mit falschen oder irreführenden Informationen, wie das Center for Countering Digital Hate später analysierte. Immer wieder gab es auch Indizien, dass der Algorithmus der Plattform republikanische Accounts enorm begünstigte.

Donald Trump (l.) im September 2026 mit Elon Musk Copyright: Alex Brandon/AP/dpa

Musk spendete auch mehr als 250 Millionen US-Dollar an Trump-freundliche Unterstützergruppen, darunter das von ihm gegründete America PAC. Den anschließenden Wahlsieg feierte der Tech-Milliardär mit einer ganz besonderen Handgeste auf Trumps Amtseinführungsfeier. Viele sahen darin einen Hitlergruß, Musk widersprach dem.

Dann stieg Musk selbst in den Politikbetrieb ein – obwohl er nie vom Volk dafür gewählt worden war. Bei der konservativen CPAC-Konferenz präsentierte er sich mit einer Kettensäge als Symbol für den Bürokratieabbau. Sein „Department of Government Efficiency“ (kurz Doge) sorgte für einen beispiellosen Kahlschlag in Bundesbehörden. Unter anderem wurde die US-Agentur USAID zerschlagen, was drastische Auswirkungen in der Entwicklungshilfe hatte.

Musk: „Bürgerkrieg ist unvermeidlich“

Auch in die Politik anderer Länder mischte sich Musk ein. Die EU wollte er mal abschaffen, diverse Politiker beleidigte er – darunter den damaligen deutschen Vizekanzler Robert Habeck (Grüne).

Während der rechtsextremen Ausschreitungen in Großbritannien im Sommer 2024 postete Musk an seine hunderte Millionen Followerinnen und Follower, ein Bürgerkrieg sei „unvermeidlich“. Im Rahmen der gewalttätigen Proteste in Belfast repostete der nach eigenen Angaben „gemäßigte“ Musk Beiträge eines rechtsextremen Aktivisten und unterstützte auch die deutsche AfD im Wahlkampf.

Geschäftlich hatte sich Musks Radikalisierung zumindest zeitweise gelohnt: Trumps Sieg machte ihn durch einen Anstieg der Tesla-Aktie unmittelbar um 21 Milliarden US-Dollar reicher. Später wurden die Elektroautos des Konzerns jedoch zum Gegenstand des Protests, wurden immer häufiger beschmiert und angezündet. Vor allem in Europa sanken auch die Zulassungszahlen drastisch.

Mark Zuckerberg und die „männliche Energie“

Auch Mark Zuckerberg, der sich bislang als liberal positioniert hatte, legte eine 180-Grad-Kehrtwende hin. Der Chef des Facebook-Mutterkonzerns Meta veröffentlichte ein Video auf seinen Plattformen, in denen er umfassende Änderungen ankündigte. Unter anderem wurden in den USA – ganz im Sinne Trumps – professionelle Faktenchecks auf Facebook und Instagram abgeschafft und durch ein von der Community betriebenes Modell ersetzt.

Auch die Community-Richtlinien der Plattformen wurden geändert. In den USA ist es seither erlaubt, auf Facebook und Instagram queere Personen als „geisteskrank“ zu beleidigen, ebenso wurden bestimmte Beleidigungen gegenüber Frauen aus dem Regelwerk gestrichen. In seinem Ankündigungsvideo ging Zuckerberg auch auf Konfrontationskurs mit anderen Staaten und deren Regulierungen – mithilfe des neuen Präsidenten wolle er sich dagegenstellen, kündigte er an.

In einem Podcast mit dem Trump-nahen Podcaster Joe Rogan fabulierte Zuckerberg über mehr „männliche Energie“, die in Unternehmen benötigt werde. Im Zuge dessen soll es auch zu Veränderungen im Konzern selbst gekommen sein. Der CTO des Unternehmens, Andrew Bosworth, legte Beschäftigten laut „Business Insider“ in einem internen Schreiben nahe, doch besser zu kündigen, wenn sie mit den jüngsten Entscheidungen nicht einverstanden seien.

Trump-Kumpel im Meta-Verwaltungsrat

Mit dem UFC-Chef Dana White holte Meta auch einen Trump-Vertrauten in den Verwaltungsrat des Unternehmens. White geriet zeitweise selbst bei Trump-Unterstützern in die Kritik, weil er mit dem frauenfeindlichen Influencer Andrew Tate auf einer Boxveranstaltung freundschaftlich herumgekumpelt hatte – Meta ließ die Kontroverse unkommentiert.

UFC-Chef Dana White Copyright: AFP

Auch der rechte Influencer Robby Starbuck wurde von Meta engagiert. Starbuck hatte jahrelang Unternehmen wegen ihrer Inklusionsprogramme attackiert und schließlich Meta auf Schadenersatz verklagt, weil der Chatbot des Konzerns eine Falschbehauptung über ihn verbreitet hatte. Am Ende wurde der Rechtsstreit beigelegt – Meta bot Starbuck stattdessen eine Beraterrolle an. Er soll nun die angebliche Voreingenommenheit von KI-Tools kontrollieren und eindämmen.

Der eigene KI-Chatbot von Meta bekam schon vor dem Engagement Starbucks ein Update. Im Frühjahr 2025 teilte der Konzern mit, seine eigene KI würde bei Antworten oft zu stark nach links tendieren – daher solle jetzt die Voreingenommenheit des Modells eingedämmt werden.

Bezos greift bei „Washington Post“ ein

Jeff Bezos, einst Gründer von Amazon, intervenierte immer wieder bei seiner 2013 aufgekauften Traditionszeitung „Washington Post“. Im Oktober 2024 entschied er, dass die Zeitung keine Präsidentschaftskandidaten mehr unterstützen solle – die Redaktion hatte sich bereits zuvor auf Kamala Harris geeinigt. Vor Trumps Amtsantritt lehnte die Zeitung dann eine Karikatur ab, die Bezos, Zuckerberg und andere Tech-Unternehmer kniend vor einer Statue Donald Trumps zeigte – die zuständige Karikaturistin verließ daraufhin das Blatt.

Jeff Bezos Copyright: AFP

Später diktierte Bezos neue Regeln für die Meinungsseiten der Zeitung. Auf Elon Musks Kurznachrichtendienst X postete er, man werde künftig grundsätzlich zwei Grundpfeiler in Kommentaren verteidigen: „Persönliche Freiheiten und freie Märkte“. Standpunkte, die diesen Grundpfeilern entgegenstünden, würde man künftig „anderen überlassen“.

Der Konzern Amazon schloss Medienberichten zufolge Anfang 2025 einen 40-Millionen-Dollar-Deal ab und nahm damit eine Dokumentation über Donald Trumps Ehefrau Melania ins Programm. Bezos bestritt, etwas damit zu tun gehabt zu haben.

Tim Cook und die Gold-Statue

Der damalige Apple-Chef Tim Cook bandelte derart offensichtlich und ungelenk mit Trump an, dass es sogar zu lautstarken Protesten innerhalb der eigenen Belegschaft kam.

Zu den öffentlichen Auftritten gehörten – neben der Amtseinführung und einem gemeinsamen Dinner mit mehreren Tech-CEOs – auch ein Besuch im Weißen Haus, bei dem Cook dem Präsidenten eine Glasplatte mit Goldsockel aus 24-karätigem Gold vorbeibrachte. Auch diverse Unternehmensentscheidungen, etwa die Produktion von Chips in den USA, dürften Trump zufrieden gestimmt haben. Zugleich fuhr Apple eine lautstarke Kampagne gegen die Regularien in der Europäischen Union, die den Konzern angeblich an der Einführung neuer Funktionen hindere.

Donald Trump (l.) und Apple-CEO Tim Cook im Oval Office (Archivbild) Copyright: Alex Brandon/AP/dpa

Auf massive Kritik stieß vor allem Cooks Teilnahme an einer privaten Vorführung des Melania-Films im Weißen Haus. Diese fand nur wenige Stunden statt, nachdem Beamte der US-Grenzschutzbehörde den Krankenpfleger Alex Pretti in Minneapolis mit mehreren Schüssen getötet hatten. In internen Slack-Nachrichten posteten Beschäftigte des Konzerns Medienberichten zufolge sogar Kotz-Emojis, um sich von Cook zu distanzieren. Der reagierte später mit einem Schreiben an die Belegschaft, in dem er zur Deeskalation aufrief.

Microsoft und Google fügen sich stillschweigend

Andere Tech-CEOs und ihre Unternehmen gingen weniger in die Offensive, passten sich der Trump-Politik aber stillschweigend an. Google etwa reduzierte – wie viele andere Konzerne – seine firmeninternen Diversitätsprogramme und befolgte diverse Änderungen Trumps auf seinem Kartendienst Google Maps – etwa die Umbenennung des Golf von Mexiko in Golf von Amerika.

Microsoft spendete – wie auch Amazon, Apple und Google – für Trumps Ballsaal im Weißen Haus, und geriet vor allem wegen der folgenschweren Umsetzung von US-Sanktionen in eine Kontroverse. Dem damaligen Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag war der Zugang zum Microsoft-Konto gesperrt worden – das löste in Europa eine breite Debatte um digitale Souveränität aus.

Noch ist nicht ausgemacht, ob der Anti-MAGA-Trend weiter anhält und die Demokraten auch die Präsidentschaftswahlen 2028 für sich entscheiden werden. Der Trump-Kurs der Techkonzerne und ihrer CEO dürften allerdings noch lange in Erinnerung bleiben.