Thronwechsel in Norwegen„Die Monarchie hat Schaden genommen“

Der norwegische König Harald (r) ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Auf dem Archivbild von 2024 ist er zusammen mit Königin Sonja (l) sowie mit Kronprinz Haakon, Prinzessin Ingrid Alexandra (hinten r.) und Kronprinzessin Mette-Marit im Roten Salon des Palastes in Oslo zu sehen.

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