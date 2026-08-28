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Thronwechsel in Norwegen„Die Monarchie hat Schaden genommen“

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3 min
ARCHIV - 19.12.2024, Norwegen, Oslo: Der norwegische König Harald (r) und Königin Sonja (l) zusammen mit Kronprinz Haakon, Prinzessin Ingrid Alexandra (hinten r) und Kronprinzessin Mette-Marit im Roten Salon des Palastes in Oslo während des Weihnachtsfotoshootings. (zu dpa: «König Harald - Ein warmherziger Monarch ohne Allüren») Foto: Stian Lysberg Solum/NTB/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Der norwegische König Harald (r) ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Auf dem Archivbild von 2024 ist er zusammen mit Königin Sonja (l) sowie mit Kronprinz Haakon, Prinzessin Ingrid Alexandra (hinten r.) und Kronprinzessin Mette-Marit im Roten Salon des Palastes in Oslo zu sehen.

Copyright: Stian Lysberg Solum/NTB/dpa

Julia Melchior, Expertin für die euroüäischen Königshauser, erklärt die Besonderheiten der norwegischen Monarchie und die Herausforderungen für den neuen König Haakon VIII. 

Frau Melchior, was macht das Besondere des norwegischen Königshauses aus?

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