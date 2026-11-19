US-Präsident Donald Trump ist während seines Besuchs auf den Philippinen mit der ehemaligen First Lady Imelda Marcos zusammengetroffen. Die kurze Begegnung fand am Mittwoch im Präsidentenpalast Malacañang in Manila statt, wie der Nachrichtensender Al Jazeera und die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) berichten.

Trump wurde dort mit rotem Teppich und vollen militärischen Ehren empfangen. Bei dem Wiedersehen hielt er die Hände der im Rollstuhl sitzenden 97-Jährigen, tätschelte ihr den Arm und machte ihr laut einem von seiner Kommunikationsberaterin Margo Martin auf X veröffentlichten Video Komplimente: „Du warst schon immer die Schönste.“

Donald Trump trifft Imelda Marcos: „Schon immer die Schönste“

Zudem sagte Trump: „Wir lieben dich!“ und wünschte ihr zum Abschied: „Amüsier dich gut, okay?“ Imelda Marcos begrüßte ihn laut Medienberichten mit den Worten „Willkommen auf den Philippinen“, überreichte ihm ein kleines Geschenk und warf ihm zum Abschied eine Kusshand zu.

Marcos ist die Witwe des gestürzten Diktators Ferdinand Marcos und die Mutter des amtierenden philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos Jr. Trump kennt das ehemalige Präsidentenpaar bereits seit Jahrzehnten von gemeinsamen Partys in New York.

Lob für den Palast und Fast Food aus Manila

Bereits am Dienstagabend hatte Trump vor einer Rede vor asiatischen Staats- und Regierungschefs den philippinischen Präsidenten und dessen Eltern gelobt. „Ich will mich zwar nicht älter machen, als ich bin, aber ich kannte deine Eltern sehr gut“, sagte Trump und fügte hinzu, dass Marcos Jr. über „gute Gene“ verfüge.

US-Präsident Donald Trump (l) und der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. nehmen an einer Begrüßungszeremonie im Präsidentenpalast Malacanang teil. Copyright: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Beim anschließenden Gespräch im Palast betonte der US-Präsident die Gemeinsamkeiten beider Völker sowie einen ähnlichen architektonischen Geschmack. Mit Blick auf das Regierungsgebäude sagte Trump: „Ich liebe, was Sie hier gemacht haben. Sie haben fantastische Arbeit geleistet.“

Präsident Marcos Jr. erklärte laut den Berichten, er habe Trump eine Lieferung der größten philippinischen Fast-Food-Kette Jollibee zukommen lassen, damit dieser während seines kurzen Aufenthalts einen Geschmack von Manila erleben könne.

Hintergrund der Familie Marcos und ASEAN-Gipfel

Imelda Marcos wurde während der mehr als 20-jährigen Herrschaft ihres Ehemannes vor allem durch ihren luxuriösen Lebensstil und ihre umfangreiche Sammlung teurer Schuhe bekannt, während ein Großteil der philippinischen Bevölkerung in Armut lebte.

Imelda Marcos wurde während der mehr als 20-jährigen Herrschaft ihres Ehemannes vor allem durch ihren Schuh-Tick bekannt. (Archivbild) Copyright: imago stock&people

Nach dem Sturz von Ferdinand Marcos durch die sogenannte People-Power-Revolution im Jahr 1986 sah sich Imelda Marcos zahlreichen Anklagen wegen Veruntreuung, Korruption und Steuerhinterziehung gegenüber. Donald Trump war am Dienstagabend in der philippinischen Hauptstadt eingetroffen, um am jährlichen Gipfeltreffen der Südostasiatischen Staatengemeinschaft (ASEAN) teilzunehmen.

Zuvor hatte er am Mittwoch beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im chinesischen Shenzhen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor einem Gruppenfoto die Hand geschüttelt.