Russische Mannschaften und Einzelsportler sollen bei Wettkämpfen in der EU künftig nicht mehr unter russischer Flagge antreten dürfen. Das sieht ein Vorschlag der EU-Kommission für das nächste Sanktionspaket wegen Russlands Angriffskriegs gegen die Ukraine vor, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen ankündigte.

Geplant ist zudem, das Zeigen offizieller russischer Symbole zu verbieten und die Finanzströme von russischen Sponsoren an Sport- und Kulturvereinigungen mit Sitz in Europa zu beschränken. Russische Staatsangehörige sollen in der EU auch keine Führungsämter in den Leitungsgremien von Sportverbänden mit Sitz in Europa innehaben dürfen. „Sportveranstaltungen dürfen keine Plattform für Propagandaaktivitäten sein“, erklärte von der Leyen.

Mit ihren Plänen würde die EU den Spielraum der internationalen Sportverbände in Europa einschränken. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte im Juli die Suspendierung des Russischen Olympischen Komitees vorläufig aufgehoben. Seither überlässt es den Fachverbänden die Entscheidung, ob russische Sportler bei ihren Wettbewerben wieder unter eigener Flagge antreten dürfen. Die Linie des IOC allerdings lautet: Der Start von Sportlern bei internationalen Wettbewerben dürfe „nicht durch das Handeln ihrer Regierungen eingeschränkt werden, einschließlich der Beteiligung an einem Krieg oder Konflikt“.

Umstrittenes Urteil zu Eishockey-WM in Deutschland

Zuletzt hatte ein Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs Cas für Wirbel gesorgt, das Russland die Teilnahme an der Eishockey-Weltmeisterschaft in Deutschland im kommenden Jahr erlaubte. Mehrere andere Nationen um Weltmeister Finnland kündigten an, nicht gegen ein russisches Team anzutreten. WM-Gastgeber Deutschland sieht das Turnier unter diesen Bedingungen stark gefährdet und verlangt vom Weltverband eine Lösung. Die Bundesregierung schloss aus, russischen Sportlern Visa für die Einreise zu verweigern. Ziel sei eine Lösung auf diplomatischem Wege, hieß es.

Mit dem neuen Paket will die EU zudem den wirtschaftlichen Druck auf Russland weiter erhöhen. Weitere vorgeschlagene Maßnahmen richten sich gegen russische Banken, Kryptoplattformen, den Energiesektor und die sogenannte Schattenflotte. Letztere besteht aus meist veralteten Schiffen, die oft unter fremden Flaggen fahren und insbesondere zur Umgehung von Öl-Sanktionen genutzt werden.

Russische Soldaten sollen nicht einreisen dürfen

Das Sanktionspaket sieht zudem die Umsetzung des bereits angekündigten Einreiseverbots für Soldaten vor, die sich am Krieg gegen die Ukraine beteiligt haben. Es soll alle betreffen, die seit Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 in den russischen Streitkräften gekämpft haben, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit. „Wer auf Seiten Russlands gegen die Ukraine kämpft, ist in Europa nicht willkommen“, sagte Magnus Brunner, EU-Kommissar für Inneres und Migration.

Die Vorschläge müssen noch von den EU-Staaten offiziell beschlossen werden. Angestrebt wird eine Einigung noch vor Weihnachten. Von der Leyen sagte: „Ziel ist es, den Druck auf Russland aufrechtzuerhalten, damit es seinen Angriffskrieg in der Ukraine beendet.“ Die Kommission werde auch künftig weiterhin neue Sanktionen vorschlagen, bis Russland einen ernsthaften Willen zu einem dauerhaften Frieden in der Ukraine zeige.

Bereits ab sofort sollen die EU-Staaten nach dem Willen der Kommission von Ursula von der Leyen deutlich restriktiver bei der Vergabe von Touristenvisa an Russen sein. Dazu nahm die Behörde am Montag neue Leitlinien an, die unter anderem strengere Kontrollen und die Abweisung von russischen Pässen ohne biometrische Merkmale vorsehen. An den Schengen-Außengrenzen rät sie zu strengeren Kontrollen - unabhängig davon, aus welchem Land die Reisenden kommen. (dpa)