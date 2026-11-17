Bei russischen Angriffen auf Kiew sind am Montagabend nach Behördenangaben zwei wichtige Brücken in der ukrainischen Hauptstadt getroffen worden. Die Angriffe galten der Nord- und der Südbrücke, wie Bürgermeister Vitali Klitschko im Onlinedienst Telegram schrieb. Russland meldete derweil einen weiteren ukrainischen Angriff auf die Krim-Brücke.

Die beiden Brücken in Kiew, die über den Dnipro führen, sind wichtige Verbindungen zwischen den beiden Hälften der Stadt. Kurz vor dem Angriff hatte die ukrainische Luftwaffe vor Raketen gewarnt, die auf die Stadt zusteuerten.

Bei den russischen Angriffen seien auch „kritische Infrastruktursysteme“ in Kiew beschädigt worden, erklärte Klitschko. Die Wasser- und Wärmeversorgung in einigen Stadtteilen sei beeinträchtigt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Montag vor bevorstehenden russischen Angriffen gewarnt. „Heute Abend, in der Nacht und den ganzen morgigen Tag über achten Sie bitte auf Raketenwarnungen“, sagte er. „Und sie dort in Russland müssen wissen, dass auf jede ihrer böswilligen Handlungen unsere gerechte Antwort folgen wird“, fügte er hinzu.

Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin erklärte am frühen Dienstagmorgen, die Luftabwehr habe 20 auf die russische Hauptstadt zusteuernde Kampfdrohnen abgefangen.

Ukraine greift Krim-Brücke an

Die Ukraine griff nach russischen Angaben außerdem erneut die Krim-Brücke an. Der Verkehr auf der Brücke sei derzeit unterbrochen, teilte der von Moskau eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow am frühen Dienstagmorgen im Onlinedienst Telegram mit.

Die Ukraine hatte die Brücke, die das russische Festland und die 2014 von Moskau annektierte Halbinsel Krim verbindet, bereits in der Nacht zum Montag ins Visier genommen. Nach Angaben von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow verursachte der Angriff „kleinere Schäden“ an dem Bauwerk.

Die Ukraine hat die 2018 eröffnete Brücke seit Beginn der großangelegten russischen Invasion in das Nachbarland im Februar 2022 wiederholt angegriffen. Die russische Armee transportiert über die Brücke unter anderem militärische Ausrüstung auf die Krim. (afp)