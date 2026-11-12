Die Ukraine hat am Mittwoch (11. November) erneut eine große russische Ölraffinerie ins Visier genommen. Von einem stundenlangen Angriff auf eine Ölraffinerie in Omsk ist in Berichten die Rede. Die Ölanlage liegt mehr als 2500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Nach Angaben russischer Telegram-Kanäle sei in der Folge des massiven Angriffs am Mittwoch (11. November) ein Brand ausgebrochen. In den sozialen Netzwerken kursierten Aufnahmen, die Flammen und Rauch auf dem Gelände der Raffinerie zeigen sollen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben und Aufnahmen nicht.

Ukraine greift größte Raffinerie Russlands an

Laut ukrainischen Medien wie der Zeitung „Kyiv Post“ handelt es sich bei der Raffinerie um die größte in Russland. Die Anlage befindet sich demnach im Besitz des Konzerns Gazprom und kann bis zu 22 Millionen Tonnen Rohöl im Jahr verarbeiten. Das entspricht rund 440.000 Barrel pro Tag.

Der jüngste Schlag ist Teil einer bereits seit Monaten andauernden ukrainischen Kampagne gegen die russische Ölindustrie. Kyjiw versucht mit den ständigen Attacken sowohl die Versorgung der russischen Armee mit Treibstoff zu unterbinden als auch die Einnahmen für die Kriegskasse des Kremls zu schmälern.

Treibstoffknappheit in Russland

In Russland hat es seitdem immer wieder Treibstoffkrisen gegeben. Lange Schlangen an Tankstellen gehören für viele Russen mittlerweile zum gewohnten Bild – und sorgten in den vergangenen Monaten für sichtbaren Frust und mitunter ungewohnt offene Kritik an Kremlchef Wladimir Putin in Russland.

Laut einer Analyse der Nachrichtenagentur Reuters sei die Raffineriekapazität in Russland seit Ende Oktober durch die Angriffe um etwa 30 Prozent verringert worden. In mindestens sechs Regionen herrsche zudem Treibstoffknappheit.

Neun Angriffe „in weniger als zwei Wochen“

Die Ukraine geht bei ihrer Kampagne unterdessen systematisch vor, wie eine Analyse des Rüstungsunternehmens Fire Point nun aufzeigen soll. Die Drohnen des ukrainischen Waffenherstellers kommen regelmäßig bei den Angriffen tief in Russland zum Einsatz.

Nach Angaben des Unternehmens wurden allein im Zeitraum zwischen dem 30. Oktober und dem 11. November mindestens neun russische Raffinerien mit Drohnen von Fire Point angegriffen. Diese neun Raffinerien seien für rund 36 Prozent der russischen Ölproduktion verantwortlich, hieß es weiter.

„In weniger als zwei Wochen wurden Betriebe angegriffen, die mehr als ein Drittel der gesamten russischen Ölraffineriekapazität ausmachen“, schrieb das Rüstungsunternehmen bei Telegram. Der ukrainische Generalstab bestätigt indes, dass die fünf größten russischen Raffinerien zu den Anlagen gehören, die in diesem Zeitraum angegriffen worden seien.

Vietnam-Vergleich verdeutlicht Russlands Verluste

Moskau zahlt jedoch nicht nur wirtschaftlich einen hohen Preis für den illegalen Angriffskrieg gegen das Nachbarland, sondern hat nach Angaben von Nato-Generalsekretär Mark Rutte weiterhin auch enorme Verluste an der Front zu verkraften.

Russland verliere pro Monat mehr als 40.000 Soldaten durch Tod oder Verwundung, erklärte Rutte nun. Im Oktober könnten es nach vorläufigen Angaben sogar 50.000 Streitkräfte gewesen sein, hieß es weiter vom Nato-Generalsekretär, der auf die 56.000 US-Soldaten verwies, die während des gesamten 14-jährigen Vietnamkriegs getötet worden sind, um so die Dimension der russischen Verluste zu unterstreichen.