Auf der AfD-Wahlparty in Magdeburg jubeln die Parteigänger gleich zweimal völlig enthemmt: beim Debakel für die regierende CDU und beim Traumergebnis für ihre eigene Partei. Dass die AfD nach ersten Prognosen knapp keine absolute Mehrheit erreichen kann, geht um 18 Uhr vollkommen unter. Die AfD gewinnt die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit dem besten Ergebnis in der Geschichte der Partei.