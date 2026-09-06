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Wahlabend in MagdeburgEine Stimmung wie kurz vor einem Gewitter

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Magdeburg: AfD-Anhänger reagieren nach der Prognose zum Ergebnis der Landtagswahl Sachsen-Anhalt bei der Wahlparty der AfD im Alten Theater.

Magdeburg: AfD-Anhänger reagieren nach der Prognose zum Ergebnis der Landtagswahl Sachsen-Anhalt bei der Wahlparty der AfD im Alten Theater. 

Copyright: Sebastian Gollnow/dpa

Die AfD gewinnt in Sachsen-Anhalt mit dem besten Ergebnis in der Parteigeschichte. Eine Frage bleibt: Wer regiert jetzt?

Auf der AfD-Wahlparty in Magdeburg jubeln die Parteigänger gleich zweimal völlig enthemmt: beim Debakel für die regierende CDU und beim Traumergebnis für ihre eigene Partei. Dass die AfD nach ersten Prognosen knapp keine absolute Mehrheit erreichen kann, geht um 18 Uhr vollkommen unter. Die AfD gewinnt die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit dem besten Ergebnis in der Geschichte der Partei.

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