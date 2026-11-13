55 im Pass, 48 im Gefühl. Die Generation 55plus fühlt sich im Schnitt sieben bis acht Jahre jünger, als es auf dem Papier steht. Das zeigt die neue Lifta-Index-Studie 2026 des Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD). Die Untersuchung hat die emotionalen Seiten des Alterns erfasst. Sie fragte nach Lebensqualität, Bedürfnissen, der Bedeutung des eigenen Zuhauses und das soziale Netzwerk älterer Menschen. Das Ergebnis? Altern ist ein komplexes Phänomen. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten dazu:

Wie erleben Menschen ab 55 das Älterwerden?

„Altern wird immer unterschiedlicher“, sagt Hans-Werner Wahl, Senior-Professor für Psychologische Alternsforschung an der Universität Heidelberg und wissenschaftlicher Berater der Studie. „Die ältere Generation ist heterogen, in diesem Zusammenhang könnte man jetzt auch Migration oder Queerness anführen.“ Dass man auch jenseits der 50 komplett verschieden sein kann, zeichnet sich auch in der unterschiedlichen Wahrnehmung der Lebensphase ab: 42 Prozent können sich nicht entscheiden, ob dieser Lebensabschnitt mehr Chancen oder Beschwerden für sie bereit hält. Knapp jeder Dritte sieht mehr Chancen. Darunter befinden sich überwiegend Menschen mit höherem Einkommen sowie Menschen, die ein Ehrenamt ausüben Für ärmere Menschen hingegen überwiegen die Beschwerlichkeiten.

Fast die Hälfte der Befragten sieht im Altern mehr positive Seiten, während nur 17 Prozent Altern insgesamt als negativ betrachten. „Die ältere Generation heute erlebt Altern als sinnhafte Lebensform“, sagt Wahl dazu. Ganz im Gegensatz zu Politik und Medien, die häufig ein unterkomplexes Bild von alternden Menschen als Rentner oder Pflegebedürftige zeichneten.

Wie wird man ein zufriedener Senior?

Alterszufriedenheit hängt vor allem mit dem Gesundheitszustand zusammen, zeigt die Studie. Dieser ist heute deutlich besser als noch vor 20 oder 30 Jahren. Immerhin bezeichnen 42 Prozent der Generation 55plus ihren Gesundheitszustand als positiv, 40 Prozent ziehen eine gemischte Bilanz. „Heutige 70-Jährige sind aktiver, kognitiv fitter, wollen neue Lebensprojekte umsetzen“, sagt Wahl. Und weiter: „Das zeigt uns, dass Alter nicht biologisch festgelegt ist, sondern historischen, sozialen und gesellschaftlichen Faktoren unterliegt.“ Das Bild des gebrechlichen Alterns scheint in der gesellschaftlichen Vorstellung also deutlich präsenter zu sein als in der Realität. Um fit und gesund zu bleiben, leisten Babyboomer und die Generation X aber auch einiges. Die meisten verzichten auf das Rauchen, nehmen Vorsorgeuntersuchungen wahr und achten auf ausreichend Schlaf. Rund die Hälfte setzt auf Bewegung, achtet aufs Gewicht und wenig bis keinen Alkohol. Aus der Untersuchung geht allerdings auch hervor, dass die Gesundheit stark an finanzielle Möglichkeiten gebunden ist: Nur ein Viertel der ärmeren Alten gibt einen positiven Gesundheitszustand an, wohingegen es bei den Wohlhabenderen die Hälfte ist.

Steuern wir auf eine Zwei-Klassen-Gesellschaft im Alter hin?

Ja, sagt Wahl: Auch im Alter scheint die Verteilung von Wohlstand nach dem Prinzip „The winner takes it all“ zu funktionieren. Wem es ohnehin gut geht, der sahnt immer mehr ab, das Glück ist also kumulativ. Der Psychologe warnt deshalb vor einer Zwei- oder Drei-Klassen-Gesellschaft auch im Alter. Schließlich macht sich die Kluft zwischen Arm und Reich auch in der Lebenserwartung bemerkbar: „Arme Menschen leben sieben bis acht Jahre kürzer.“ Um diese Differenz zu reduzieren, braucht es laut dem Alternsforscher vor allem eine konkrete politische Zielsetzung. Man müsse sich zum Beispiel vornehmen, die Kluft in der Lebenserwartung um zwei Jahre zu minimieren.

Was wünschen sich ältere Menschen?

Neben körperlicher und geistiger Gesundheit hat die Generation 55plus ein starkes Bedürfnis nach Autonomie: 93 Prozent der Befragten wünschen sich, ihr Leben so lange wie möglich autonom gestalten zu können. Auch Wahl bezeichnet Eigenständigkeit als identitätsstiftenden Faktor des Älterwerdens. Man wolle die Kontrolle über das eigene Leben behalten. Grundsätzlich sieht Wahl diesen Autonomie-Anspruch positiv, wenn er zuweilen auch über das Ziel hinausschießen könne. Vorwiegend Männer würden in ihrem Jugendwahn zur Selbstüberschätzung neigen. Manchmal berge das auch Gefahren, zum Beispiel im Straßenverkehr beim Steuern eines Autos. „Hier ist es sinnvoll, über sein eigenes Älterwerden nachzudenken, mit der Familie und den eigenen Kindern darüber zu sprechen und die Rückmeldungen aus dem Umfeld ernst zu nehmen. Es braucht einen kritischen Blick auf die eigenen Kompetenzen“, rät der Gerontologe.

Welche Rolle spielen soziale Kontakte?

Erwartungsgemäß legt die Mehrheit der älteren Menschen großen Wert auf ein soziales Netzwerk, das sie vor Vereinsamung schützt. Zwei Drittel betrachten es als wesentlich für ein erfülltes Leben im Alter, ihre Familie oft zu sehen, wohingegen es 42 Prozent wichtig ist, sich regelmäßig mit Freunden zu treffen. Mit steigendem Alter nimmt die Bedeutung der Familie zu, die Bedeutung des Freundeskreises hingegen ab. Die Generation 55plus zeigt sich insgesamt zufrieden mit ihrem sozialen Netzwerk, das sagen immerhin zwei Drittel der Befragten. Gleichzeitig hat sich die Zahl der einsamen Menschen im Alter von 2017 bis heute von 23 auf 28 Prozent erhöht. Dabei stieg allerdings besonders der Teil der Menschen an, die sagen: „Ich fühle mich manchmal einsam“, wie Wahl erklärt. Prävention könne helfen, diese leichte Form der Einsamkeit wieder zu vertreiben, so Wahl.

Was kann gegen die Einsamkeit getan werden?

Laut dem Alternsforscher gibt es viele Möglichkeiten. Neue Technologien seien zum Beispiel besonders gut geeignet, um sich digital zu vernetzen und so soziale Kontakte zu pflegen. „Außerdem sind wir alle gefordert, sensibel zu sein. Möglichst direkte Anteilnahme im Quartier kann helfen, also nachzufragen, wenn jemand nicht aus dem Haus geht“, sagt Wahl. Gerade für kognitiv veränderte Menschen, die beispielsweise einen Facharzttermin nicht alleine wahrnehmen könnten, brauche es aber Unterstützungsleistungen aus dem Gesundheitssystem.