Mobbing ist ein Thema auf wohl jedem Schulhof. Auch schon in der Grundschule. Fällt jemand aus dem Rahmen, wird er oder sie schnell gehänselt. Wenn das kein Einzelfall ist, sondern sich zu einem Mobbing entwickelt, ist es wichtig, dass Kinder sich Hilfe holen. Erste Adresse sind oft die Eltern.

Die Psychologin und Autorin Elisabeth Raffauf („Stark gegen Mobbing“) erklärt im Interview, wie Eltern ihr Kind unterstützen können.

Elisabeth Raffauf ist Diplompsychologin und Autorin. Copyright: Tina Niedecken/Elisabeth Raffauf/dpa-tmn

Mobbing startet oft in der Grundschule - wie eigentlich?

Elisabeth Raffauf: Es kann mit so kleinen Hänseleien anfangen: Man bekommt einen doofen Spruch: „Wie siehst du denn aus? Hast ja heute schon wieder das Gleiche an!“ Das nimmt dann langsam zu, wiederholt sich: Vielleicht wird das Mäppchen versteckt, man wird ausgegrenzt, dann abgefangen auf dem Schulweg oder geschubst, geschlagen, bedroht, erpresst.

Natürlich sind Menschen mehr im Fokus, die auffällig sind. Aber das heißt nicht, dass sie automatisch gemobbt werden und andere nicht. Manche Kinder werden gemobbt, weil sie immer schicke Sachen anhaben, andere, weil sie immer das Gleiche anhaben. Wer mobbt, findet immer einen Grund. Es kann also jeden oder jede treffen.

Wie kommen Eltern über Mobbing ins Gespräch und können dagegenwirken, dass Kinder nicht Opfer oder Täter werden?

Raffauf: Dass ein Kind nicht zum Opfer wird, kann man nicht von vornherein verhindern. Man kann Kinder natürlich stärken, dass sie in einer Gemeinschaft gut klarkommen und sozial sind. Das macht man am besten, indem man sich selbst sozial verhält, aber auch, indem man Kinder unterstützt, Freundschaften zu pflegen.

Also: Tür auf für die Freunde der Kinder. Wenn sie Freunde haben, sind sie schon mal nicht allein. Das stärkt. Eltern können auch das Selbstbewusstsein der Kinder fördern, etwa, indem sie ihnen Möglichkeiten eröffnen, sich altersgemäßen Herausforderungen zu stellen.

Kinder sollten wissen, dass sie zu Hause unterstützt werden und die Eltern an ihrer Seite sind. Sodass sie sich an sie wenden, wenn etwas vorgefallen ist, statt sich selbst schuldig zu fühlen und sich zu schämen.

Um nicht Täter oder Mitläufer zu werden, ist die Basis der Umgang zu Hause: Gehen wir respektvoll miteinander um? Machen wir aufmerksam, wenn einer nicht respektvoll ist?

Selbst nach Schulschluss keine Ruhe: Mobbing findet sowohl in der analogen Welt als auch im digitalen Raum statt. Copyright: Marijan Murat/dpa/dpa-tmn

Mobbing heißt ja, dass man andere runter und sich selbst auf deren Kosten groß macht. Die Frage ist, wie Kinder lernen, dass sie selbst wichtig sind. Sodass sie es nicht nötig haben, andere runterzumachen, um sich selbst gut zu fühlen. Dafür brauchen Kinder Aufmerksamkeit und das Gefühl: „Ich bin gut so, wie ich bin.“

Gegengift gegen Mobbing ist Mitgefühl. Wenn Kinder spüren, dass man mit ihnen Mitgefühl hat, lernen sie, auch mit anderen Mitgefühl zu haben. Sie merken, wie es dem anderen geht. Das ist das Problem im Internet: Man sieht nicht, wie der andere etwas aufnimmt. Deshalb sind die Hürden dort niedriger, Mitgefühl ist eigentlich ausgeschaltet.

Kinder sollten auch lernen, mit aggressiven Gefühlen anders umzugehen, als sie auszuagieren. Eltern können da Vorbild sein und ihre Kinder ermutigen, über solche Gefühle zu sprechen. Man kann in der Familie auch grundsätzlich über das Thema Mobbing reden. Etwa, indem man fragt: „Kennst du das, gibt es das in deiner Klasse?“

Was sollte Eltern hellhörig machen, wenn ihr Kind von Mobbing betroffen ist?

Raffauf: Ein Signal ist häufig, dass Kinder sich verändern. Sie ziehen sich zurück, klagen über Bauch- oder Kopfschmerz, möchten nicht mehr zur Schule oder werden aggressiv. Eltern können dann sagen: „Mir fällt auf, dass du nicht mehr gern in die Schule gehst, ich mache mir Gedanken, was ist los?“

Kinder müssen dafür wissen, dass ihre Eltern vertrauenswürdig sind, dass ihr Kummer bei ihnen gut aufgehoben ist. Eltern sollten dann ihrem Kind zuerst einmal gut zuhören, ihm glauben, es ernst nehmen und trösten. Es entlastet oft schon sehr, zu hören: „Du hast keine Schuld.“ Denn genau das glaubt es häufig.

Gemeinsam kann man überlegen, was das Kind selbst tun kann: Mit wem kann es sprechen, wer kann ihm vielleicht zur Seite stehen? Wenn das nicht ausreicht, müssen die Eltern selbst handeln.

Was sie aber auf keinen Fall tun sollten: Die Eltern der Kinder anrufen, die mobben. Denn diese Eltern gehen in der Regel in die Verteidigung und werden es nicht für sich behalten. Das gibt oft in der Elternschaft eine Riesenwelle, die irgendwann wieder bei dem Kind landet.

Eltern können also ihrem Kind versprechen, dass sie das nicht tun. Es kann allerdings problematisch sein, wenn ein Kind will, dass die Eltern es überhaupt keinem erzählen. Da muss man als Erwachsener manchmal sagen: „Das geht nicht, ich muss jetzt die Schule anrufen.“

Die Kinder möchten das oft nicht, weil sie Angst haben, dass sich das Mobbing verstärkt. Aber das Gegenteil ist richtig. Es wird schlimmer, wenn nichts getan wird. Es kann also sein, dass die Eltern auch gegen den Willen des Kindes die Lehrer ansprechen, aber nie hinter dem Rücken des Kindes. Das würde das Vertrauen schwächen.

Ganz wichtig ist, dass Kinder mitkriegen, dass gehandelt wird und sie beschützt werden. Vielleicht geht ja in der nächsten Zeit jemand mit auf den Schulweg und Schulhof.

Wurde digital gemobbt, sollte man Personen blockieren, Gruppen verlassen, Kontakte löschen, Screenshots machen, eventuell die Vorfälle Plattformbetreibern melden. Auch bei der Polizei gibt es entsprechende Meldestellen. Achtung: Screenshots aber nicht an andere Eltern weiterleiten, denn die könnten sie wieder weiterverschicken. (dpa/red)