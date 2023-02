Prof. Gereon Fink ist Direktor der Kölner Uni-Klinik für Neurologie.

Mit ihm Sprach Angela Horstmann darüber, was bei extremen Temperaturen in unserem Körper passiert.

Herr Professor Fink, was passiert bei Hitze in unserem Körper?

Prof. Gereon Fink Copyright: Uniklinik Köln

Es gibt es in unserem Körper Mechanismen, die dafür sorgen, dass die Körperkerntemperatur von 37 Grad möglichst konstant bleibt. Eine spezielle Gehirnregion steuert diesen Regulierungsprozess, sobald die Thermorezeptoren der Haut Temperaturveränderungen signalisieren. Deshalb fangen wir bei Hitze an zu schwitzen. Das Schwitzen sorgt auf der Haut für eine vorübergehende Abkühlung, führt aber im Körper zu einem Flüssigkeitsverlust, der durch Trinken ausgeglichen werden muss.

Weil sonst was passiert?

Zunächst geht die Flüssigkeit zwischen den Zellen verloren. Verlieren aber auch die Zellen Flüssigkeit und somit Salze und Elektrolyte, führt dies zu einer Funktionsstörung der Zellen. Muskelzellen etwa können dann krampfen. Der Flüssigkeitsverlust und Verschiebungen im Elektrolyt-Haushalt rufen Hitzeschäden hervor, von Erschöpfungszuständen bis hin zum Hitzschlag.

Wie äußert der sich?

Beim Hitzschlag steigt die Körpertemperatur auf über 40 Grad. Symptome sind Kopfschmerzen und Übelkeit, der Kreislauf reagiert mit einem erhöhten Herzschlag, der Blutdruck sackt ab, die Haut ist trocken und heiß. Dann muss dringend Flüssigkeit zugeführt und z. B. durch kalte Umschläge für Abkühlung gesorgt werden, sonst kann es sogar zu einer Bewusstlosigkeit kommen.

Eine Verschiebung des Elektrolythaushalts hat auch Auswirkungen auf die Erregbarkeit von Nervenzellen und kann schlimmstenfalls epileptische Anfälle auslösen. Vor allem ältere Menschen, die zu wenig trinken, sind bei Hitze gefährdet. Nicht zu verwechseln ist ein Hitzschlag mit einem Sonnenstich, den man durch die direkte Einwirkung der Sonnenstrahlen auf den Kopf bekommt. Symptome sind Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel. Hier sollte man sofort aus der Sonne herausgehen, den Kopf kühlen und viel trinken.

Warum haben wir das Gefühl, dass wir geistig bei Hitze nicht ganz so leistungsfähig sind?

Weil unser Körper erschöpft ist. Und wenn wir erschöpft sind, lassen Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit nach. Wichtig ist, sich zu erholen und vor allem auch zu trinken.

Was raten Sie bei Hitze?

Das A und O ist ausreichende Flüssigkeitszufuhr – bei Hitze mindestens zwei Liter am Tag. Wasser ist am besten. Nicht so gut sind spezielle salzarme Wasser. Daneben sollte man auf die Energiezufuhr durch Zucker achten. Denn die Wärmeregulation verbraucht viel Energie.

Sind Männer im Vorteil, weil sie sich „obenrum“ frei machen?

Nein, es ist besser, luftige, leichte Kleidung zu tragen, damit man die Körperoberfläche nicht ungefiltert der Sonne aussetzt und sich die Hautzellen nicht maximal erhitzen.