Um auf engstem Raum durch die Abwehrreihen zu dribbeln, den Ball stets eng am Fuß und dann im entscheidenden Augenblick mit dem Spann das Ding durch alle Beine hindurch ins Netz zu knallen, muss ein Fußballer ziemlich viel unter Kontrolle haben. Seine Muskeln, die vom Nervensystem gesteuert sich im richtigen Moment anspannen sollen. Seine Atmung, damit die besagten Muskeln auch ausreichend und zielgerichtet mit Sauerstoff versorgt werden. Sein Gleichgewicht sowie die Koordination, weil die Muskeln natürlich so aufeinander abgestimmt arbeiten müssen, dass die Bewegung stabil ausgeführt werden kann. Den Herzschlag, der sich an die Belastung anpassen muss. Und dann ist da natürlich auch die Konzentration, die Emotionskontrolle, selbst wenn man vor ein paar Minuten den Ball verloren hat.

Der Fußballprofi Jamal Musiala gilt als König der Ballkontrolle. Im Sommer 2019 wechselte er als 16-Jähriger aus der Jugend des FC Chelsea nach München. Am 14. Februar 2025 verlängerte er seinen Vertrag bis 2030. Sein Grundgehalt soll mehr als 20 Millionen Euro im Jahr betragen. Alle schienen zufrieden.

Die gute Beziehung ist allerdings ins Wanken geraten. Der Grund: Musiala leidet an Absencen, kurzen Bewusstseinsstörungen, die bei Epilepsie auftreten können. Am 22. April 2025, gut zwei Monate nach der Vertragsverlängerung, wurde er nach Angaben des FC Bayern und seiner Berater erstmals wegen Absence-artiger Symptome neurologisch untersucht. Mit dieser Information reagierten Verein und Agentur später auf Spekulationen über den Zeitpunkt der Erkrankung.

Erste Untersuchung im April 2025

Bereits bei der Klub-WM im Juni 2025 gegen die Boca Juniors musste Musiala nach seiner Einwechslung wieder vom Feld. Joshua Kimmich berichtete später, Musiala habe ihn und weitere Mitspieler zuvor über seine gesundheitlichen Probleme und den Umgang damit informiert. Die Mannschaft habe gewusst, was im Zweifel zu tun sei. Im Juli 2025 verletzte sich Musiala bei der Klub-WM schwer am linken Sprunggelenk und fiel monatelang aus.

Im August 2026 brach er bei Vorbereitungsspielen gegen Leipzig und Heidenheim auf dem Platz zusammen. Anschließend machte er öffentlich, dass bei ihm Absencen festgestellt worden seien. Nach einem Comeback im September fiel er wegen eines Muskelfaserrisses erneut rund acht Wochen aus, erst gegen Köln kehrte er im November zurück. Kurz zuvor äußerte Uli Hoeneß öffentlich Zweifel, was Musialas sportliche Zukunft und sein hohes Gehalt betreffe. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sprach ebenfalls von einer möglichen Bewertung und Gesprächen mit Familie und Management. Karl-Heinz Rummenigge, Mitglied des Bayern-Aufsichtsrats, wurde nach dem Köln-Spiel noch deutlicher: Falls Musiala nicht zu seinem früheren Niveau zurückfinde, seien solche Summen „nicht mehr darstellbar“. Zudem bezweifelte er, dass ein anderer Verein Musiala unter diesen Voraussetzungen verpflichten würde. Sein Stempel: Der König der Ballkontrolle hat die Kontrolle verloren, ein Sportinvalide, unvermittelbar.

Nach den Äußerungen bemühten sich die Beteiligten um Beruhigung. Am 24. November trafen sich Vertreter des Vereins mit Musialas Beratern. Sportvorstand Max Eberl sprach von einem konstruktiven Gespräch und dem gemeinsamen Wunsch, künftig mit Musiala statt über ihn zu reden. Einen Tag später betonten der FC Bayern und Musialas Agentur in einer gemeinsamen Erklärung ihre Unterstützung für den Spieler.

Ein langer, nicht gerade glücklich verlaufener Weg zu einer Aussage, die eigentlich selbstverständlich sein sollte, wenn ein Mitarbeiter erkrankt. Erst Recht vielleicht dann, wenn es sich um eine Krankheit handelt, die laut Oberärztin Dr. Janina Neuneier, die an der Uniklinik Köln die Epilepsie-Sprechstunde leitet, mit einem großen Stigma verbunden ist. „Absencen und andere epileptische Anfälle sind unvorhersehbar, deshalb besteht immer die Gefahr, dass sie in der Öffentlichkeit und in ungünstigen Momenten auftreten. Betroffene können das Auftreten nicht beeinflussen und leiden deshalb unter dem Kontrollverlust“, sagt Neuneier im Gespräch mit dieser Redaktion. Hinzu käme die Angst, sich selbst in Gefahr zu begeben. „Absencen selbst sind zwar nicht lebensbedrohlich, aber sie können es natürlich werden, wenn sie in ungünstigen Momenten auftreten“, in der Straßenbahn, beim Überqueren einer Straße, beim Wandern in den Bergen, beim Schwimmen. Allgemein: beim Alleinsein. „Manche Patienten entwickeln große Ängste, alleine irgendwo hinzugehen. Das ist auch ein Grund dafür, dass das Risiko, an einer Depression zu erkranken, bei Epilepsie-Patienten erhöht ist.“

Dr. Janina Neuneier ist Oberärztin an der Uniklinik Köln Copyright: MedizinFotoKöln

Was ein Patient in dieser Lage brauche: Unterstützung, Entstigmatisierung, Solidarität. Öffentliche Kritik ist da nicht sehr hilfreich, „ein Unding“, sagt Neuneier.

Bei Absencen handelt es sich um kurze Bewusstseinsstörungen, die eine spezielle Form von epileptischen Anfällen darstellen. Betroffene halten plötzlich inne, reagieren nicht auf Ansprache, starren in die Luft, manchmal treten leichte Augenbewegungen oder ein Blinzeln auf; anschließend können sie sich häufig nicht erinnern. „Da die Krankheit gehäuft bei Kindern auftritt, hat man die Betroffenen zuweilen als Hans-Guck-in-die-Luft abgetan.“ Auch mit kurzen Kreislaufzusammenbrüchen oder Unterzuckerungen werde die Krankheit zuweilen verwechselt. Auch deshalb, weil ein MRT gerade bei jungen Patienten meist keinerlei Auffälligkeiten zeige. „Da sehen Sie ein ganz normales Gehirn“, sagt Neuneier. Erst das EEG kann Hinweise liefern. „Da gibt es ein typisches Muster, sogenannte generalisierte spike-wave Komplexe in typischer Frequenz, die eine Absence-Epilepsie sicher diagnostizieren.“

Die gute Nachricht: „Gerade kindliche Absencen verschwinden oft tatsächlich bis etwa zum 25. Lebensjahr. Einfach bei der Reifung des Gehirns.“ Eine Epilepsie ist eine chronische Erkrankung, die unter bestimmten Voraussetzungen aber als überwunden gelten kann. Etwa zwei von drei Betroffenen verhelfen Medikamente zur Anfallsfreiheit, „das bedeutet aber auch, dass etwa ein Drittel auf Arzneimittel leider nicht ausreichend gut anspricht“, sagt Neuneier. Außerdem haben Epilepsie-Medikamente Nebenwirkungen, „sie dämpfen, machen müde“, sagt Neuneier. Gerade bei Sportlern käme es also darauf an, sie so gering wie möglich zu dosieren.

Grundsätzlich spreche gegen Sport, auch solchen, der in der Spitze und als Beruf ausgeübt wird, auch mit Diagnose nichts. „Natürlich wird es bei Motorsport oder beim Klettern vielleicht schwierig, weil die Verletzungsgefahr einfach hoch ist“, sagt Neuneier. Wobei es da auch erstaunliche Gegenbeispiele gebe. Severin Freund beispielsweise wurde trotz seiner Erkrankung Skispringer und schaffte es über die Schanze zum WM-Titel. „Das ist ein schönes Vorbild für alle, die an so einer Krankheit leiden. Es zeigt, dass eben doch ganz viel möglich ist“, sagt Neuneier. Gerade aus dem Sport zögen auch viele ihrer Patienten viel Kraft, Selbstvertrauen und vor allem auch Geborgenheit. „Viele Betroffene neigen dazu, sich sozial zurückzuziehen. Sie haben häufig Angst, ihre Arbeit zu verlieren.“ Eine Kündigung wegen Krankheit ist zwar an enge rechtliche Voraussetzungen gebunden, dennoch ist die Sorge, nicht mehr erwünscht zu sein, nicht unberechtigt. „Ein Sportverein kann da natürlich total positive Effekte haben, indem er signalisiert: Du gehörst zu uns. Du kannst hier etwas erreichen.“

Ob der FC Bayern als Arbeitgeber und Verein einen solch positiven Effekt auf die Erkrankung eines 23 Jahre alten Fußballers haben kann, ist noch nicht ausdiskutiert. Denn am Ende stellten sich nicht nur Trainer Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl schützend vor ihren einst gefeierten Star. Nach der Niederlage gegen Lille sagte Teamkollege Joshua Kimmich: „Der Verein ist größer als wir Spieler, aber nicht größer als der Mensch“, und: „Es darf niemals passieren, dass das auf dem Rücken eines Spielers ausgetragen wird.“ Die Vorgänge seien „ein absolutes No-Go“ und „nicht Bayern-like“.

Vielleicht ist es für den Erfolg des Vereins am Ende nicht nur wichtig, dass Jamal Musiala wieder die Kontrolle über seinen Körper zurückgewinnt. Sondern auch die Bayern-Führung über die Frage, ob Kritik an der Krankheit eines Spielers in irgendeiner Form in die Öffentlichkeit gehört oder nicht.