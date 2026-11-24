Bis vor einigen Jahren bestand das gängige Rezept in der Krebschirurgie aus Radikalität. Die Schnitte waren groß, die Gewebeentfernung sicherheitshalber großzügig, die Heilung entsprechend langwierig. Dann kamen Bauchspiegelung und Roboterchirurgie, aber auch eine weit differenziertere Diagnostik. Und plötzlich schrumpfte die Radikalität zur schonenden Minimalität. Wer heute einen Tumor operiert, fragt zuerst nach der Biologie des Gewebes und hernach, wie umfangreich der Eingriff denn nun sein muss. „Bis vor einigen Jahren hat man eine Krebsart bei allen Patienten relativ gleich nach Schema F behandelt“, sagt Professor Daniel Rein, Chefarzt für Geburtshilfe und Gynäkologie und Leiter des Gynäkologischen Krebszentrums am St. Elisabeth-Krankenhaus in Hohenlind im Gespräch mit dieser Redaktion. Heute zeige die weiterentwickelte molekulare Diagnostik, dass selbst Tumoren desselben Organs sehr unterschiedlich ticken. Eine Erkenntnis, die durchaus große Unterschiede für die Patientinnen mit sich bringe: „Die Frage nach der Radikalität einer Operation ist heute sehr viel differenzierter, als es das noch vor einigen Jahren gewesen ist.“

Organ erhalten, Lymphknoten schonen

Der Trend zur Zurückhaltung sei beim Brustkrebs am deutlichsten. Die brusterhaltende Therapie gilt heute als Standard, die vollständige Brustentfernung als Ausnahme. Bei Gebärmuttertumoren müsse das Organ zwar meist entfernt werden, doch der Eingriff falle auch hier weniger radikal aus. Statt sämtliche Lymphknoten zu entfernen, markierten Chirurginnen und Chirurgen oft nur die sogenannten Wächter-Lymphknoten, die als erste das Gewebe des Tumors filtern. Sind sie tumorfrei, lässt sich in der Regel auch für die nachgeordneten Lymphknoten Entwarnung geben.

„Für die Patientin ist es von Vorteil, wenn sie einen Teil seiner Lymphknoten behalten kann“, sagt Rein. Schließlich führe gerade eine großflächige Entfernung zu Lymphstau und Lymphödemen, also dicken, schmerzenden Beinen. Betroffene müssten oft über lange Zeit mit Physiotherapie behandelt werden. Mit der Wächter-Technik lässt sich das in vielen Fällen vermeiden.

Professor Daniel Rein, Chefarzt für Geburtshilfe und Gynäkologie am Elisabethkrankenhaus in Hohenlind. Copyright: Melanie Haberkorn

Auch der Verzicht auf den großen Bauchschnitt zählt zu den bedeutenden Entwicklungen in der Krebschirurgie. Viele Tumoren ließen sich heute minimalinvasiv operieren. Mit großen Konsequenzen für die Frage nach der Erholungszeit. Das ist für ältere Patienten von existenziellem Belang, aber gerade auch für jüngere, sportliche Patientinnen wiege der langfristige Gewinn schwer, schließlich könne eine große Bauchoperation auch Jahre später noch Beschwerden verursachen.

Im Operationssaal eröffnet natürlich auch der Roboter neue Möglichkeiten. Professor Christian Krieglstein, Chefarzt der chirurgischen Klinik und Leiter des Darm- und Pankreaszentrums am St. Elisabeth-Krankenhaus beschreibt die Vorteile so: „Wir können stufenlos den Ausschnitt einstellen und bis in kleinste Abschnitte hineinvergrößern.“ Die Instrumente ermöglichen maximale Beweglichkeit, selbst auf engstem Raum. Gerade im kleinen Becken oder im Bereich der Bauchspeicheldrüse lasse sich dadurch differenzierter präparieren.

Das System filtere beispielsweise Zitterbewegungen der Hand des Chirurgen heraus und das dreidimensionale Bild zeige den Körper naturgetreuer als eine klassische 2D-Bauchspiegelung. Sein Kollege Rein spricht aber auch von einer Einschränkung: das haptische Feedback. „Der Roboter spürt nur eingeschränkt, wie stark man ein Instrument mit den Fingern zusammendrückt. Bis man damit zurecht kommt, bedarf es etwas Übung.“

Manche Patientinnen profitieren von einer nachgelagerten Operation

Bei Eierstockkrebs gilt in Deutschland seit langem der Standard: zuerst die Operation, danach eine Chemo-Immuntherapie. Wichtig ist Rein zu Folge, dass der Chirurg alle sichtbaren Krebszellen entfernt, schließlich liegen die Eierstöcke frei in der Bauchhöhle und Tumorzellen verteilen sich dort ungehindert. Neu ist die Erkenntnis, dass bestimmte Patientinnen von einer anderen Reihenfolge profitieren. Bei älteren, fragilen Frauen könne eine Chemotherapie vor dem Eingriff sinnvoller sein. „Manchmal verhindert das einen Zeitverlust, weil wir vermeiden, dass Komplikationen nach der Operation eine anschließende Chemotherapie erstmal nicht möglich machen. Das kann im Zweifel gravierende Folgen haben.“

Professor Christian Krieglstein vom Elisabeth-Krankenhaus Hohenlind. Copyright: Melanie Haberkorn

Auch für Krieglstein steht die Sicherheit im Vordergrund. Entscheidend seien die Fragen: Gelingt es den Tumor vollständig zu entfernen? Wie wahrscheinlich kehrt er zurück? Und wie hoch ist die Heilungsrate? „Gelingt uns eine Heilung auf minimalinvasivem Weg, profitiert der Patient maximal. Zugleich hat die Roboterchirurgie auch für uns Operierende Vorteile. Wir haben deutlich detailliertere Sicht auf die Organe und die gesamte OP verläuft für den Chirurgen ergonomischer. “

Dass die Technik nicht alles besser macht, zeigt eine Studie zum Gebärmutterhalskrebs. Das überraschende Ergebnis: Bei kleinen Tumoren brachten Roboter- und klassische Laparoskopie-Operationen ein schlechteres Langzeitergebnis als der große offene Eingriff. Folgeuntersuchungen haben den Befund laut Rein erneut bestätigt. Inzwischen prüfe man, ob sich diese onkologischen Einbußen ausgleichen lassen.

Eine weitere Kehrseite des Fortschritts ist der Verlust an Praxis auf dem Feld der alten Technik. Je mehr die Rate an offenen Operationen sinke, desto unsicherer würden gerade junge Kolleginnen und Kollegen, wenn im Notfall dann doch der große Bauchschnitt anstünde. „Es kann auch passieren, dass während der Operation ein Verfahrenswechsel nötig wird. Davor fürchten sich gerade junge Kollegen manchmal, weil sie eben mit großen Bauchschnitten immer weniger Erfahrung sammeln konnten“, sagt Krieglstein.

Umso wichtiger werde die Umsetzung des Krankenhausplans in Nordrhein-Westfalen, infolgedessen größere Zentren mit ausreichenden Fallzahlen an Bedeutung gewönnen. „Hier liegt die Patientensicherheit sehr viel höher als früher. Wir können den Menschen guten Gewissens zu einer Operation raten .“ Ein großes Zentrum sei auch ökonomisch im Vorteil: „Nicht jede Abteilung braucht ein eigenes Studienzentrum, das Team teilt Dokumentationsassistenten und Studienleitung“, sagt Krieglstein.

Vom Fortschritt profitieren aber nicht nur Patienten und der Etat des Gesundheitswesens. Auch der Operateur selbst, sagt Krieglstein: „Wenn das Ergebnis für den Patienten gut ist, erlebe ich das durchaus auch als meinen Glücksmoment.“

Der Hohenlinder Onkologietag findet statt am Mittwoch, 25.11.2026 ab 16 Uhr in der Caritas-Akademie Köln-Hohenlind, Werthmannstraße 1a, 50935. Er steht unter dem Motto „Die modernste operative Krebstherapie im Fokus“. Es gibt Vorträge, aber auch Ansprechpartner von Selbsthilfegruppen und Arbeitskreisen, deren Stände man besuchen kann. Ein besonderes Highlight: Interessierte können den DaVinci-OP-Roboter aus nächster Nähe erleben und sogar selbst ausprobieren. Die Veranstaltung ist kostenfrei.