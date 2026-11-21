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Deutschland ist Fußball-Weltmeister. Also zumindest bei den Rentnern. Wie Inge Sprunck in Australien ihr erstes Tor schoss und damit ihre Mannschaft ins Finale brachte und warum der DFB das mit keinem Euro unterstützt.
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