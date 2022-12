Knoblauchsauce, Zwiebeln, Bier. Es gibt Lebensmittel, die hinterlassen alles andere als Blümchenduft im Mund. Aber sie sind nicht der einzige Auslöser von Mundgeruch. Im hohen Maße tragen auch schlechte Zahnputzroutinen dazu bei. Manchmal stecken Erkrankungen hinter dem Problem.

Meist sind Bakterien im Mundraum für den unerwünschten Geruch verantwortlich. Und klar, die Ernährung spielt dabei eine Rolle: „Häufig entsteht ein unangenehmer Atem durch bestimmte Lebensmittel oder mangelnde Hygiene“, sagt Christoph Sliwowski, Zahnarzt und Spezialist für Implantologie aus Düsseldorf.

„Wenn Bakterien im Mund Essensreste zersetzen, entstehen Schwefelverbindungen, die unangenehm riechen“, erklärt er. Bleibe eine regelmäßige und gründliche Reinigung von Zähnen und Zunge aus, komme es zu einer verstärkten Zersetzung der Ablagerungen. Die Folge: „Der faulige Geruch der schwefelhaltigen Gase nimmt zu.“

Auf die Mundhygiene kommt es an

Wer Mundgeruch effektiv bekämpfen möchte, sollte auf eine gute Mundhygiene setzen, die über das tägliche Zähneputzen hinausgeht. „Dazu gehört zum Beispiel Zahnseide. Auch die Zungenreinigung ist ein wichtiger Punkt“, sagt der Zahnmediziner Prof. Christoph Benz. Er ist Präsident der Bundeszahnärztekammer.

„Durch die tägliche Reinigung mit einem Zungenschaber schmeckt man besser, hat ein frischeres Gefühl im Mund und man reduziert die Bakterien im Mund“, erläutert Benz. Denn etwa 60 bis 80 Prozent der Bakterien, die Mundgeruch auslösen, seien auf der Zunge zu finden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Zum Start der Fastenzeit Anzeige Eine Weile ohne Alkohol oder feste Nahrung – was bringt das? von Tanja Wessendorf

Diätplan nach Genen Anzeige Kann eine DNA-Analyse beim Abnehmen helfen?

High-Protein-Produkte Anzeige Wann eiweißreiche Lebensmittel gut sind und wann sie schaden

Auch die Menge des Speichels spielt eine große Rolle: „Wenn zu wenig Speichel vorhanden ist – weil man zu wenig trinkt oder vor Aufregung einen trockenen Mund hat – wird der Atem streng riechen“, so Benz.

Kaugummis können Abhilfe schaffen. „Sie sind eine tolle Möglichkeit, um Mundgeruch zu verhindern“, sagt der Fachmann. „Sie reinigen die Zähne und regen gleichzeitig den Speichelfluss an. Wichtig ist es, dass die Kaugummis zuckerfrei sind.“

Bei dauerhaftem Mundgeruch: Einen Arzt fragen

Christoph Sliwowski rät außerdem zu Mundspülungen – allerdings in Maßen: „Mundspülungen sorgen für mehr Sauberkeit und einen frischen Atem.“ Die Spülungen sollten allerdings nicht dauerhaft zum Einsatz kommen, da sie die Mundflora aus dem Gleichgewicht bringen können.

Wer Zähne und Zunge täglich reinigt und trotzdem das Gefühl – oder die Bestätigung aus seinem Umfeld – hat, dass dauerhafter Mundgeruch besteht, sollte damit zur Zahnärztin oder zum Zahnarzt gehen. Dort lasse sich die wahre Ursache für den unangenehmen Atem ermitteln, begründet Sliwowski.

Parodontitis oder nicht mehr fest sitzende Implantate können beispielsweise Mundgeruch auslösen. In seltenen Fällen können auch Erkrankungen etwa des Magens oder der Speiseröhre, dazu führen.

Was hilft nach Knoblauch?

Kurzfristiger Mundgeruch hat aber oft mit den Lebensmitteln zu tun, die man zuletzt gegessen hat. Knoblauch hat in dieser Hinsicht zu Recht ein schlechtes Image.

Schuld am Mundgeruch nach dem Knoblauchgenuss ist das in den Zehen enthaltene Alliin. Das werde beim Kauen, Schneiden und besonders beim Pressen zu Allicin umgewandelt – eine „intensiv riechende Schwefelverbindung“, so Sliwowski. Dieser Stoff bleibt an der Mundschleimhaut haften, er gelangt über die Verdauung auch ins Blut und wird über die Haut freigesetzt. „Rauchen oder der Konsum von Alkohol verstärken die Gerüche“, sagt der Zahnarzt.

Mit Petersilie, Minze oder Salbei schlechtem Atem entgegenwirken

„Wer den unangenehmen Effekt abmildern will, sollte die Zehen nicht zerkleinern oder pressen“, rät er. Man könne den Knoblauch als ganze Zehe mit anbraten und sie später entfernen. So bleibe nur das Aroma. „Alternativ verringern auch manche Lebensmittel den Mundgeruch. So setzt das Kauen von Petersilie, Minze oder Salbei ätherische Öle frei, die schlechtem Atem durch Knoblauch entgegenwirken.“

Auch das Essen von rohen Äpfeln oder der Saft von Zitronen sowie Grüner Tee könnten die Schwefelverbindungen neutralisieren. Wichtig: Beim Essen viel trinken, um Speisereste zu entfernen und die Speichelproduktion anzuregen.

Wie man Mundgeruch selbst bemerkt

Um Mundgeruch zu bekämpfen, muss man ihn zunächst erstmal bemerken. Das ist oft ein Problem. „Es ist wie bei allen chronischen Gerüchen: Hat man sich daran gewöhnt, bemerkt man sie selbst nicht mehr“, sagt Christoph Benz. „Deshalb wissen viele Menschen auch gar nicht, dass sie ein Problem mit fauligem Geruch im Mundraum haben.“

Wer den Verdacht hat, sollte nahe stehende Personen um eine offene Meinung bitten. „Studien zeigen, dass ehrliche Fragen auch ehrlich beantwortet werden – selbst bei einem solchen Tabuthema, wie es Mundgeruch noch immer ist“, sagt Benz.

Wie kann ich selbst überprüfen, ob ich Mundgeruch habe?

Eine Möglichkeit, um den Geruch im Mund zu überprüfen: „Man sollte etwas Speichel auf den Parfümtestpunkt auf dem Handgelenk geben“, rät Benz. „Dann kurz antrocknen lassen und daran riechen.“ Es müsse aber wirklich stark und faulig riechen – dann habe man ein Problem mit Mundgeruch.

Dem Zahnarzt zufolge haben einige Menschen in dieser Hinsicht auch eine übersteigerte Selbstwahrnehmung. Sie glauben, dass sie aus dem Mund riechen, tun es aber nicht. Man sollte beispielsweise nicht den Fehler machen, nach der Benutzung an Zahnseide zu riechen, sagt Benz. „Sie wird nie einen angenehmen Geruch haben.“ (dpa)