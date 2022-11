Köln – An manchen Tagen fällt es nicht schwer, die persönliche Bestzeit auf der Joggingroute noch zu überbieten oder nach Feierabend im Schwimmbad noch Bahnen zu ziehen. Doch manchmal ist es genau andersherum: Dann fühlen sich die Beine an wie Blei und jeder Meter ist für Muskeln und Körper Schwerstarbeit.

Diese schwankende Leistungsfähigkeit im Sport kann bei Frauen auch mit dem Zyklus zusammenhängen. Studien liefern dafür Beweise. Und diese kommen aus der Praxis. Die Profi-Fußballerinnen des englischen Meisters FC Chelsea etwa tragen den Zeitraum ihrer Periode in eine App ein. Die soll ihnen dabei helfen, ihren Zyklus besser zu verstehen – und diesen an ihr Training anzupassen.



Wie viel ist also dran an dem Zusammenhang zwischen Zyklus und Training?

Die Zyklusphasen berücksichtigen

Apps wie zum Beispiel „FitrWoman“ wollen das aufzeigen. Die App will Frauen helfen, den Menstruationszyklus zu verfolgen und biete personalisierte Trainings- und Ernährungsvorschläge, zugeschnitten auf den sich ändernden Hormonspiegel, heißt es auf der Webseite. Und weiter: „Egal welche Sportart und egal welches Ziel du hast, FitrWoman nimmt dir das Rätselraten aus dem Training.“

Grundlage für die Trainings-Empfehlungen aus der App sind die verschiedenen Zyklusphasen. Besonders relevant ist dabei der Unterschied zwischen Follikel- und Lutealphase. Erstere beginnt mit der Menstruation und endet mit dem Eisprung. Der Östrogenspiegel ist höher. „Östrogen wirkt anabol, heißt: körperaufbauend. Es können also in der Regel größere Effekte im Krafttraining erzielt werden“, sagt Petra Platen. Sie leitet den Lehrstuhl für Sportmedizin und Sporternährung an der Ruhr-Universität Bochum, hat zum zyklusbasierten Training geforscht. Anders sei es in der Lutealphase. In dieser steigt der Anteil von Progesteron im Körper – dem katabolen Gegenspieler von Östrogen. Substanz wird abgebaut, Wasser eingelagert, das Gewebe weicher. Und Krafttraining damit schwieriger.

„Der Trainingsreiz schlägt in der zweiten Hälfte des Zyklus also nicht so gut an“, sagt Platen. Mithilfe von Muskelbiospien haben sie und ihr Forschungsteam diese Einflüsse bei den Studienteilnehmerinnen festgestellt. Anders beim Ausdauertraining: Hier konnten Studien bislang nicht nachweisen, dass der weibliche Zyklus die Belastbarkeit der Frauen vor allem in der ersten Zyklusphase negativ beeinträchtigt – es sei denn natürlich, Frauen leiden während der Menstruation unter starken Unterleibschmerzen, Unwohlsein oder anderen Symptomen der Periode.

Pille kann Anpassungen des Trainings überflüssig machen

Platen ist schon vor ihrer wissenschaftlichen Karriere auf das Thema aufmerksam geworden. Die heute 61-Jährige war selbst Handballnationalspielerin. In ihrer aktiven Zeit empfahl ihr ein Sportmediziner, ihre Menstruation im Hinblick auf die Wettkämpfe zu verschieben. „Also habe ich angefangen, die Pille zu futtern“, sagt Platen. „Obwohl ich nie jemand war, der sich durch die Periode beim Sport eingeschränkt gefühlt hat.“

Grundsätzlich hält Platen das Verschieben der Periode für Profisportlerinnen nicht für verwerflich: „Wenn sich bei Schwimmerinnen vor dem Wettkampf durch den Zyklus etwa Wasser anlagert, kann das einen erheblichen Nachteil darstellen.“ Und steigt in der zweiten Zyklusphase kurzzeitig die Temperatur um etwa 0,5 Grad an, verändere sich für die Sportlerinnen zudem die gesamte Thermoregulation.

Die Physiologie liefert also genügend Argumente, das Training nicht nur auf den Zyklus auszurichten – sondern ihn mithilfe der Pille sogar zu verändern oder gar zu manipulieren. Kritisch sieht Platen hingegen, diese Argumentation auf jede Sportlerin zu übertragen: Jeder Körper sei unterschiedlich. Und deshalb garantiere die Pille auch nicht für jede Frau direkt volle Leistungsfähigkeit. Nehmen Frauen als Nebenwirkung der Pille etwa an Gewicht zu, könnte das die Leistung im Sport ähnlich negativ beeinflussen wie auch die Einflüsse des Zyklus.

Auch Verletzungen werden wahrscheinlicher

Ein Blick auf zyklusbasiertes Training lohnt sich für Sportlerinnen aber nicht nur, um die eigene Leistung zu steigern. „Es kann sein, dass auch die Verletzungsanfälligkeit beim Sport in der späten, zweiten Zyklushälfte für Frauen größer ist“, sagt Petra Platen. Zumindest deuten bisherige Studien darauf hin. Ein weiterer Grund, hohe körperliche Belastungen vor allem in die erste, anabole Phase des Zyklus zu legen.

Für Hobbysportlerinnen gibt Platen diesbezüglich aber Entwarnung: „Das spielt vor allem für den Hochleistungssport eine Rolle. Wer normal Sport treibt, sollte sich über Verletzungen keine großen Gedanken machen. Es sei denn, man ist auch im Breitensport sehr ehrgeizig dabei.“

Verschoben wurden Wettkämpfe bislang nicht, weil Sportlerin X oder Sportlerin Y sich an einem ungünstigen Zeitpunkt ihres Zyklus befand und dadurch einem höheren Verletzungsrisiko ausgesetzt wäre. Weil die Hälfte aller deutschen Athleten Frauen seien und auch im Sinne der Verletzungsprävention plädiert die Sportmedizinerin jedoch dafür: Profivereine sollten den weiblichen Zyklus stärker in den Blick nehmen. Und individuelles Training anbieten. Wie etwa der FC Chelsea.

Hormone beeinflussen auch das Training von Männern

Und apropos männliche Kollegen: Können auch diese durch Hormonveränderungen beeinträchtigt sein? Platen sagt: Ja. Hier habe die Leistungsfähigkeit aber mehr mit Ernährung zu tun. Trainieren Männer, insbesondere Profisportler, viel und essen gleichzeitig wenig, wird die Energiebilanz beeinträchtigt.

Auch andere Stressfaktoren können Hormone wie Androgen und Testosteron beeinflussen oder ihre Ausschüttung sogar unterdrücken. Weil Testosteron zu einer Zunahme der Knochendichte führt, kann eine geringere Ausschüttung dessen auch bei Männern das Verletzungsrisiko steigern und etwa Knochenbrüche wahrscheinlicher machen.

Mehr Studien erforderlich

In Deutschland kennt Petra Platen niemanden, der vergleichbare Studien zum zyklusbasierten Training durchgeführt hätte. Das Thema sei in den vergangenen Jahrzehnten wellenartig mal mehr, mal weniger relevant gewesen – auch in Hinsicht auf den Profisport. „Es ist sehr aufwendig, geeignete Frauen zu finden, die bei den Studien und den Biopsien mitmachen wollen. Die nicht die Pille nehmen und dafür ihr Training durcheinander werfen. Das können sich viele aus dem beruflichen Sportkontext heraus nicht leisten.“

Aber: Platen hat mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bereits einen neuen Forschungsantrag gestellt. In diesen Untersuchungen sollen dann auch mögliche psychische Einflüsse des Zyklus auf das Training von Frauen berücksichtigt werden. Damit bald vielleicht belegt werden kann: Heute ist ein guter Tag, um die persönliche Bestzeit auf der Joggingroute zu überbieten. Und Bahnen im Schwimmbad zu ziehen. Oder eben auch nicht.