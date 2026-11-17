Im Krisen- oder Katastrophenfall muss das deutsche Gesundheitswesen verstärkt das Wohl von Kindern und Jugendlichen in den Blick nehmen. Dafür setzte sich Professor Jörg Dötsch, Direktor der Klinik- und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Köln, ein. „Während der Pandemie haben Kinder zu spät Aufmerksamkeit bekommen, das darf sich nicht wiederholen“, sagte Dötsch im Gespräch mit dieser Redaktion.

Die Folgen seien immens gewesen: Die Zahl der Kinder, die an Adipositas, Diabetes sowie psychischen Erkrankungen litten, seien enorm in die Höhe geschossen. „Zwar entwickeln sich all diese Kurven Gott sei Dank wieder nach unten, wir sind aber immer noch nicht auf das Vorkrisenniveau zurückgekehrt.“ Gerade was psychische Krankheiten betreffe, würden diese auch durch jede neue Krise erneut ausgelöst.

Vermeintliche Resilienz verhindert den Blick auf Kinder

Der Grund, warum die Belange von Kindern und Jugendlichen häufig nicht genug Berücksichtigung im Gesundheitswesen fänden, sei gerade die Tatsache, dass man Heranwachsende für extrem resilient halte. „Kinder sind eine kleine Gruppe, und man traut ihnen eine hervorragende Regenerationsfähigkeit zu.“ Entscheidungsträger schlössen zudem von den eigenen, oft privilegierten Kindern auf alle. Gerade arme Familien gerieten aber gerade im Krisenfall in Not. Dötsch äußerte sich am Rande einer Diskussionsrunde der Techniker Krankenkasse auf der Gesundheitsmesse Medica am Montag in Düsseldorf.

Große Sorge bereitet Dötsch, dass Kinderfachleute in Gremien der heutigen Bundesregierung in noch geringerer Zahl vertreten sind als das während der Pandemie der Fall war. Dötsch fordert in diesem Zusammenhang „Children in all policies“, Kinderinteressen müssten also in allen politischen Fragestellungen von einem Experten mitgedacht werden. „Ich hatte erst kürzlich ein Gespräch mit einer Politikerin, die beim Thema Demenz nun wirklich keinerlei Kinderaspekt gesehen hat. Dabei gibt es auch Kinderdemenz, die zum Beispiel durch eine Masernerkrankung ausgelöst werden kann. Sie war darüber sehr überrascht, das nehme ich ihr nicht übel, aber das Beispiel zeigt, dass man eben immer einen Kinderexperten braucht, der dazu Bescheid weiß.“

Auch beim Thema Demenz gibt es Kinderaspekte

Ein zusätzlicher Punkt: Wer Kinder nicht mitdenke, der verhindere damit auch, dass diese in Zukunft in ausreichend großer Zahl geboren werden. „Wer soll denn noch Kinder bekommen, wenn klar ist, dass sie am Ende niemand im Blick hat.“ Ohne Kinder gebe es aber keine Zukunft, auch keine Arbeitskräfte. Dötsch sagte: „Ich kann die Verantwortlichen hier nur warnen: Machen Sie nicht noch einmal den gleichen Fehler! Lassen Sie Familien und die Kinder nicht im Stich!“

Auch ein Strukturproblem des deutschen Gesundheitswesens betreffe Kinder oft überproportional. Wer im Gesundheitswesen Geld verdient, verdient es in der Regel mit dem, was getan wird. Was bereitgehalten, verhindert oder vorausgedacht wird, zählt Dötsch zu Folge zu wenig. Durch das Raster fielen hier beispielsweise Patienten mit Seltenen Erkrankungen. Rund vier Millionen Menschen in Deutschland sind von ihnen betroffen, verteilt auf gut 8000 Diagnosen. Weil es sich hier häufig auch um genetische Erkrankungen handle, ist die Zahl der Kinder unter diesen Patienten hoch. Jede Gruppe ist winzig, die Expertise muss dennoch jederzeit verfügbar sein. „Man muss das Personal vorhalten, ob Kranke kommen oder nicht“, sagt Dötsch. Diese Vorhaltung vergüte das System auch nach den Verbesserungen der Krankenhausreform bislang zu wenig.

Um Hochbetagte und chronisch Kranke kümmern

Was einen möglichen Bündnis- oder Kriegsfall angeht, appelliert Dötsch auch an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Im Ernstfall müsse man sich vor allem um Kinder, Hochbetagte und chronisch Kranke kümmern. Alle anderen müssten verstärkt auf sich selbst achten und Risiken reduzieren. „Da gewinnt eine Impfung gegen Grippe nochmal an Bedeutung, aber auch eine gesunde Lebensweise und vielleicht im Ernstfall auch der Verzicht auf Sportarten mit großem Verletzungsrisiko.“

Auch jenseits der Katastrophe müsse das Thema Prävention mehr Gewicht erhalten. „Im Moment warten wir zu oft, bis eine Krankheit entsteht, und versuchen dann, sie so gut wie möglich zu behandeln.“ Dieser kurative Ansatz koste viel Geld, das man in Teilen sparen könnte. Dötsch wünscht sich hier, dass man sich an anderen europäischen Ländern ein Beispiel nimmt. „Spanien hat eine höhere Lebenserwartung als Deutschland, bei gleichzeitig deutlich geringeren Gesundheitskosten.

Auch England ist mit seinem Public-Health-System ein gutes Beispiel. Steuermechanismen wie die Zuckersteuer führen dazu, dass für den Einzelnen der gesunde Weg der einfachere und günstigere ist. Das kostet wenig und ist effektiv.“ Die geplante Zuckersteuer in Deutschland begrüßt Dötsch, wenn er auch kritisiert, dass die Einführung nur schleppend erfolgt. Laut aktuellem Beschluss soll sie nun erst 2028 in Kraft treten.

Niedergelassene Ärzte stecken im Dilemma

Wenn niedergelassene Fachärzte in HNO- oder Orthopädie-Praxen angesichts der sinkenden Honorare nun darüber nachdächten, Selbstzahlertermine anzubieten, so versucht Dötsch das einzuordnen, auch wenn er es gerade mit Blick auf die Versicherten und eine drohende Zwei-Klassen-Medizin für den falschen Weg hält. „Das Grundproblem ist auch hier, dass man nur über die bezahlte Leistung das unternehmerische Risiko in den Griff bekommt.“

Durch die Abrechnungslogik gerate der niedergelassene Arzt als Unternehmer in ein Dilemma und verlange am Ende vom Patienten Geld, obwohl er ethisch dem Gemeinwohl verpflichtet sei. „Eine Sockelfinanzierung könnte da den Druck rausnehmen. Andere Länder kennen den selbständigen Facharzt in dieser Ausprägung oft gar nicht, da sind die allermeisten Kollegen an Kliniken angestellt.“

Eine schnelle Lösung für das deutsche Gesundheitssystem sei das freilich nicht. „Wer über Jahrzehnte eine Praxis aufgebaut hat, will das verständlicherweise auch nicht wieder abgeben.“ Zur Entspannung der Lage könnten nach Dötschs Meinung eine Verstärkung des ambulanten Sektors an Kliniken führen. Die Grenze zwischen den Sektoren könnte so aufgeweicht und die niedergelassenen Kollegen entlastet werden.