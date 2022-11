Köln – Nicht täglich, aber doch stetig grüßt das Murmeltier: Die schon jetzt unendlich scheinende Palette an verfügbaren Emojis wird mal wieder erweitert. Diesmal dürfen sich Apple-Nutzer über einige neue Gesichtsausdrücke, Handzeichen und Gegenstände, die sie mit ihrem Smartphone verschicken können, freuen. Das berichtet der Blog Emojipedia. Verfügbar sein werden diese aber zunächst nicht für alle.

Die Liste neuer Emojis ist, wie immer, ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Nicht fehlen dürfen dabei neue Smileys. So wird es neben einem dahinschmelzenden Gesicht unter anderem einen salutierenden oder auch einen sich hinter den eigenen Händen versteckenden geben. Neue Handzeichen sind eine nach oben offene Hand, ein auf die Nutzenden gerichteter Zeigefinger und auch zwei Hände, die ein Herz formen. Zusätzlich soll das Händeschütteln zweier verschiedener Hautfarben eingeführt werden.

Auch die Liste an Gegenständen, die als Emoji verschickt werden können, wird erweitert. Mit dabei sind unter anderem ein Ausweis, eine schwache Batterie, eine Discokugel, ein Rettungsring und eine Rutsche. Ein kleiner Troll komplettiert die Sammlung der neuen Emojis.

Allerdings werden nicht alle Apple-Nutzer die Palette an neuen Emojis gleich nutzen können. Die Emojis wurden in der Beta-Version des neuen Betriebssystems iOS 15.4 veröffentlicht, sollen also Teil dieses Updates sein. Das lässt allerdings noch etwas auf sich warten, steht aktuell nur den Beta-Testern zur Verfügung. Die probieren das neue Betriebssystem aus und überprüfen es auf Fehler, bevor es allen Apple-Nutzern angeboten wird. Bis sich das dahinschmelzende Gesicht, die schwache Batterie oder der kleine Troll in den Emoji-Ranglisten nach oben arbeiten, wird es also noch ein wenig dauern. (tli)