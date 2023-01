Köln – Auf dem 75. Firmenjubiläum der Schrauben-Firma Würth hat Helene Fischer am Samstag ein Privatkonzert gegeben, berichtet die „Bild“. Firmengründer und Milliardär Reinhold Würth griff für die Schlagersängerin tief in die Tasche, um seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Freude zu machen.

Auf der Feier, die eigentlich bereits vor zwei Jahren stattfinden sollte und wegen der Corona-Pandemie immer wieder verschoben wurde, sang die 37-Jährige ihre größten Hits. Auch Klassiker wie „Sexy“ von Marius Müller-Westernhagen stimmte Fischer in Gaisbach (Baden-Württemberg) an.



Helene Fischer kassiert wohl rund 700.000 Euro für Privatkonzert

Es ist nicht das erste Mal, dass die gefragte Schlagersängerin auf privaten Feiern auftritt – und dafür eine fürstliche Gage kassiert. Auf dem 80. Geburtstag von Bau-Mogul Günter Papenburg oder auf dem 100. Geburtstag des Bekleidungskonzerns Trigema stand sie ebenfalls auf der Bühne.



Für ihren Auftritt beim deutschen Textilunternehmen 2019 kassierte Fischer wohl um die 700.000 Euro. Dies verriet Trigema-Chef Wolfgang Grupp damals. Wieviel Gage die Sängerin beim Auftritt bei der Firma Würth im Detail bekommen hat, ist nicht klar.

Helene Fischer geht 2023 auf große Konzert-Tour

Die Fans von Helene Fischer müssen sich dagegen etwas gedulden. Nur ein einziges Deutschlandkonzert hat die frisch gebackene Mutter angekündigt: Am 20. August 2022 will sie auf dem Messegelände in München vor 150.000 Fans auftreten.

Für das Jahr 2023 hat die gebürtige Russin eine große Arena-Tournee mit 70 Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz angekündigt. Zusammen mit dem berühmten „Cirque du Soleil“ will sie ihre größten Hits und Songs ihres neuen Albums „Rausch” präsentieren.

Thomas Seitel und Helene Fischer freuen sich über Tochter Nala

Stationen der Tour sind Bremen, Köln, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Oberhausen, Berlin, Mannheim, Hannover, Wien, Zürich, München und Frankfurt. Der Auftakt ist für den 21. März 2023 in Bremen geplant, das letzte Konzert dann am 8. Oktober 2023 in Frankfurt am Main.

Helene Fischer gehört den Angaben zufolge mit fast 18 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Europas. Nach der Trennung von Florian Silbereisen kam die Sängerin mit Thomas Seitel zusammen, Anfang 2021 kam ihre gemeinsame Tochter Nala zur Welt. (mbr/dpa)