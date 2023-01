Paris – Der Sunnyboy des französischen Films ist tot. Jean-Paul Belmondo ist im Alter von 88 Jahren gestorben.



Belmondo starb am Montag in Paris, wie sein Anwalt Michel Godest der Nachrichtenagentur AFP sagte. Der Schauspieler drehte im Laufe seiner Karriere rund 80 Filme.



Jean-Paul Belmondo Copyright: Ettore Ferrari

Jean-Paul Belmondo erlitt 2001 einen Schlaganfall

Belmondo war eines der Gesichter der französischen Nouvelle Vague, spielte während seiner langen Karriere aber auch in zahlreichen Komödien- und Actionfilmen mit. Seit einem Schlaganfall 2001 war er körperlich geschwächt. „Er war seit einiger Zeit sehr müde“, sagte sein Anwalt. „Er ist ruhig gestorben.“



Vor seinem Schlaganfall erlitt er im November 1999 in der westfranzösischen Stadt Brest auf der Bühne einen Herzanfall. Seine vier Kinder stammen aus den Beziehungen mit der Tänzerin Elodie Constantin und Nathalie Tardivel.

Mit „Außer Atem“ machte Jean-Luc Godard im Jahr 1959 den damals 26-jährigen Belmondo über Nacht zu einem Star. Die Filmbewegung Nouvelle Vague (Neue Welle), die vor allem um die 1960er-Jahre erfolgreich dem Kommerzkino den Rücken kehrte, setzte mit einer unkonventionellen Erzählstruktur neue cineastische Maßstäbe. Der Film wurde zu einem Meisterwerk und Belmondo zum Aushängeschild der Kino-Rebellen, zu denen auch Truffaut, Claude Chabrol und Eric Rohmer zählten.

Belmondo stand auch mal im Boxring. Als Berufsboxer hatte sich der Sohn eines Pariser Bildhauers über das Wandertheater bis hoch in den Kino-Olymp gekämpft - um dann in den 1980er Jahren wieder tief auf die Erde zu fallen. Als sich das Kino von ihm abwandte, kehrte er wieder zu seinen Anfängen zurück, dem Theater. Im Jahr 1991 erwarb er in Paris schließlich sein eigenes Schauspielhaus und verwirklichte damit einen Jugendtraum. Belmondo stand in mehr als 40 Rollen auf der Bühne.

Das könnte Sie auch interessieren:

Nach langer Krankheit Anzeige Komponist Siegfried Matthus gestorben

Reggae-Legende Anzeige Lee „Scratch“ Perry im Krankenhaus gestorben

Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen wie den César als bester Hauptdarsteller im Film „Der Löwe“. Für sein Lebenswerk wurde er ebenfalls mit der Goldenen Palme und dem Goldenen Löwen geehrt. (mbr/afp/dpa)